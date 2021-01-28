Точный гороскоп на пятницу 29 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Гороскоп на 29 января 2021 года

Гороскоп на 29 января 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Разногласия в семье могут привести к нервным срывам, а впоследствии — к болезни. Ваша способность улаживать конфликты придется как нельзя кстати.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Удачный день для Водолеев творческих профессий. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для финансового взлета. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Возможно, нужно больше времени уделить своему партнеру. Невнимательность и холодность могут обострить назревающий конфликт до крайности.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Пассивный день, неблагоприятный для нововведений, перемен, путешествий. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе, лыжные прогулки. Вечер проведите в обществе надежных друзей. Во второй половине дня дурное расположение духа может покинуть вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Жизненный потенциал на низком уровне. Не исключен крупный скандал с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Велика вероятность невезения.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Возможен интерес к мистическим учениям, философии, классической литературе. Прекрасный день для творчества. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи со стороны родных и близких — делайте все преимущественно сами.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Творчество — вот чем просто необходимо будет заниматься вам сегодня. Творческий порыв, как-либо реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких — делайте все преимущественно сами. К вечеру головная боль сегодня может вывести вас из строя, а потому лучше отдохните, откажитесь от визитов и не приглашайте гостей.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Львов в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Львам придется оказать помощь друзьям или родственникам.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Опасный день. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансовые потери. Во избежание неприятностей на работе никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не ссорьтесь по мелочам — ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте особенно внимательны на дороге. Во второй половине дня возможна неожиданная удача. Если это случится, то постарайтесь использовать момент для укрепления собственного положения. Но не надейтесь на поддержку и помощь.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Кто-то снова пытается заставить вас понервничать. Опасайтесь происков неприятелей: сплетен и наговоров. Разбираясь в конфликтной ситуации, постарайтесь не ужалить невинного человека.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Напряженный день. Звезды предостерегают мужчин-Стрельцов: вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Не исключены травмы или сердечный приступ. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Будьте внимательны за рулем автомобиля или при переходе улицы. Удачный день для женщин-Стрельцов. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи от спутника — делайте все преимущественно сами. Смелость, обаятельность и ум принесут успех.

Источник: supercook.ru