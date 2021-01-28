28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

17:24 28.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации.

% name% title
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ.
В первый день сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — за это проголосовали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.

Российские парламентарии неоднократно заявляли, что ограничение их прав недопустимо, и в случае, если ассамблея поддержит это решение, они покинут площадку.

Во вторник профильный комитет ассамблеи рекомендовал ратифицировать полномочия россиян.
Отношения между Москвой и Страсбургом уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

Источник: РИА Новости

ДЕЛЕГАЦИЯ полномочия ПАСЕ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что это изменит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
18:20 28-01-2021
Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
18:17 28-01-2021
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
18:15 28-01-2021
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
18:06 28-01-2021
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
БердскНовым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
18:00 28-01-2021
Новым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
18:00 28-01-2021
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
Гидрометцентр пообещал "фантастическое" потепление жителям Новосибирской области
18:00 28-01-2021
Гидрометцентр пообещал
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
17:50 28-01-2021
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового
17:47 28-01-2021
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового
Возбудил дело против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной
17:45 28-01-2021
Возбудил дело против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной