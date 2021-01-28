ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ.

В первый день сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — за это проголосовали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.

Российские парламентарии неоднократно заявляли, что ограничение их прав недопустимо, и в случае, если ассамблея поддержит это решение, они покинут площадку.



Во вторник профильный комитет ассамблеи рекомендовал ратифицировать полномочия россиян.Отношения между Москвой и Страсбургом уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

Источник: РИА Новости