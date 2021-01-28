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Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы

18:00 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это третье по распространенности химическое соединение в атмосфере Венеры, но оно не является показателем наличия жизни.

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Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы

Беспрецедентные новости о том, что в атмосфере планеты Венера может находиться фосфин, который образуется при разложении органической ткани, оказались преждевременно обнадеживающими. На самом деле то вещество, которое ученые приняли за фосфин, на самом деле является обычным диоксидом серы.

Специалисты Вашингтонского Университета считают, что новые изображения Венеры помогают лучше понять атмосферу Венеры. Снимки были получены от японского ровера Акацуки. В начале осени астрономы сообщили, что в густых облаках Венеры ими обнаружено странное вещество, которое по своим химическим характеристикам аналогично фосфину. Такие выводы были сделаны на основании наблюдений, проводимых двумя земными радиотелескопами. Открытие оказалось удивительным. Фосфин в небольших объемах есть на Земле, и он может вырабатываться исключительно жизненными формами.

Возможность присутствия фосфина на Венере породили предположения, что несмотря на высокие температуры на поверхности каким-то образом планете удается скрывать жизнь в атмосферных слоях и кислотных облаках. Несколько научных групп в разных странах мира поставили перед собой задачу выяснить причину появления фосфина. Исследователи из Вашингтонского Университета использовали метод моделирования, учитывающего все новые особенности атмосферных проявлений Венеры. По их заявлениям, обнаружить фосфин им не удалось.

Профессор астрономии Виктория Медоуз заявила, что вместо фосфина в облачных слоях планеты обнаружили диоксид серы. Это третье по распространенности химическое соединение в атмосфере Венеры, но оно не является показателем наличия жизни. Диоксид серы согласуется со всеми другими характеристиками космического объекта, с его температурами и кислотностью. Кроме того, он возник не в облачном слое, в верхнем атмосферном потоке Венеры, где молекулы фосфина могли бы быть разрушены за секунды.

Источник: ekovolga.com

венера космос планета
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