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Закончится земля Бердска через 5 лет: Что сделает власть и куда будем "расти", ответил вице-мэр Владимир Захаров

17:39 28.01.2021, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Какое направление будет развиваться для строительства, и как планируют возводить новые микрорайоны, узнайте.

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Владимир Захаров ответил на вопросы депутатов Бердска

Затронули тему дефицита земельных участков для строительства на комитете по промышленности депутаты в Бердске.

-Мы прекрасно понимаем, что лет через 5 земельные участки у нас в Бердске закончатся. Или будем искать точечную и нарываться на проблемы с жителями. Город растет, прирастает территорией. Какие-то подвижки в этом вопросе есть? Какие действия вы осуществляете для прироста Бердска землями? - спросил у вице-мэра Владимира Захарова депутат Владимир Постников.

По словам Владимира Захарова, необходимо развивать юго-западную зону.

-Да, нет коммуникаций. Единственный вариант — есть в наличии проект планировки, и он субсидирует на развитие коммуникаций 8000 рублей за 1 кв. м. Второй вариант — это муниципально-частное партнерство. Чем оно осложняется, там не слишком много места для коридоров, - подчеркнул Владимир Захаров.

Потенциальные застройщики, владельцы земель, уже выходят на горадминистрацию — прорабатывают вопрос о подключение к коммуникациям, прорабатывают техусловия. Второй вариант работы — есть пустующие жилые зоны, это в Раздольном, которые нуждаются в поставке воды. Они сидят на скважине. И там переполняют работающую на износе канализацию. Нужно в дальнейшем развивать Раздольный.

-Первое, уже есть шевеление. Второе, должны подключить из существующих жилых массивов. Третье, рассчитывают вместе с КБУ, что мы приняли зоной ЖМН — потенциально потребность ресурсов там. Расчеты нам предоставят 15 февраля, и мы будем разговаривать с потенциальными застройщиками, прорабатывать те техусловия, чтобы там могли быть коммуникации для полноценного снабжения всего этого района.

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закончится земля коммуникации строительство Владимир Постников Владимир Захаров Бердская горадминистрация
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От редакции

В каком районе Бердска лучше всего жить?

Аноним, 28 января 2021 17:45
НВР:
В коттеджном в районе метелицы...

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