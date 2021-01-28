Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания

Информация о вакансиях на 28 января 2021 г.

от 30000 до 32000

от 20000 до 20000

Менеджер, по работе с клиентами

от 30000 до 30000

Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов, в счет квоты для трудоустройства инвалидов

Рубин,ООО

от 25000

до 30000