Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания

|Информация о вакансиях на 28 января 2021 г.
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер
|ЭкоСервис,ООО
|от 30000
до 32000
|8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
|Младший воспитатель
|МБДОУ № 27 "Родничок"
|от 15990
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Менеджер, по работе с клиентами
|ЭкоСервис,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
|Электрогазосварщик
|Рубин,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разнорабочий
|ООО "Доброе утро"
|от 15990
|8(923) 1128161
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО "БДМШ им. Свиридова"
|от 15990
до 15990
|8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО "БДМШ им. Свиридова"
|от 15990
до 15990
|8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
|Официант
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000
до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Главный инженер (в прочих отраслях)
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 58201
|Повар 4 разряда, пекарь
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 19000
до 20000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Главный энергетик (в прочих отраслях)
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кладовщик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 18000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Грузчик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000
до 17000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000
до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000
до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Младший воспитатель
|Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ
|от 15990
до 19987
|8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
|Производитель работ (прораб) (в строительстве), производитель работ на монолитное домостроение
|ООО "Квартал-С"
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
|Повар детского питания
|МАДОУ № 8
|от 15990
до 15990
|8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Мойщик посуды
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000
до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Кладовщик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 25000
до 30000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса)
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Кристалл,АНО СК
|от 16200
до 16200
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик территорий
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Главный Специалист, планово-экономический отдел управления экономического развития
|Администрация г.Бердска
|от 18000
до 21000
|8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Кристалл,АНО СК
|от 18000
до 19000
|8(38341) 29623
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, заведующий учебно-методическим отделом
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 20000
до 34000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Бухгалтер
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 29700
до 29700
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам
|ООО "СДР"
|от 15990
до 25000
|8(913) 7430735
|Бухгалтер, бюджет
|МАОУ "Лицей № 7"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
|Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов
|Вега-Арсенал,ООО
|от 20000
до 20000
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Водитель погрузчика
|АО "Виртекс"
|от 25000
до 27000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 16000
до 19000
|8(38341) 24309
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "УК "Маг-Сервис"
|от 15990
до 15990
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Главный Специалист по кадрам
|ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
|от 24000
до 24000
|8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер-электроник
|ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
|от 18000
до 20000
|8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский-водитель, группы обслуживания дежурной части, кат. в
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, кат.в
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Контролер контрольно-пропускного пункта
|ФГКУ Комбинат "Гигант" Росрезерва
|от 16848
до 16848
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
до 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Электрик участка
|ООО УК "Уют"
|от 15990
до 15990
|8(38341) 20450
|Мойщик посуды
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 16000
до 16000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МАДОУ № 4
|от 15990
до 35000
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Подсобный рабочий, -грузчик
|Макси-трэвел,ООО
|от 18000
до 18000
|8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
|Дворник
|Макси-трэвел,ООО
|от 22000
|8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
|Техник по эксплуатации и ремонту оборудования, -водитель
|Макси-трэвел,ООО
|от 23000
до 23000
|8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|Макси-трэвел,ООО
|от 23000
до 23000
|8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО ПК "Кристалл"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист бульдозера, кат. с, д
|Рубин,ООО
|от 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Пекарь, хлебобулочных изделий
|ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна
|от 15990
до 15990
|8(913) 7962546
|Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с
|Рубин,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|ООО "Топаз"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК "Кристалл"
|от 16000
до 20000
|8(38341) 29623
|Электрогазосварщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Обрубщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Транспортерщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 18000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов
|Рубин,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
|Установщик (монтажник) окон, дверей
|ООО "Квартал-С"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Главный бухгалтер
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|ИП Голубев В.А.
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала
|Кристалл,АНО СК
|от 20000
до 35000
|8(38341) 29623
|Подсобный рабочий
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Швея, портной
|Швейные технологии,ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 7065502
personal@kroha-enot.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Технолог, мясного производства
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 58201
|Дворник
|ООО ПК "Кристалл"
|от 15990
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, водитель миксера
|Рубин,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кадастровый инженер
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрик участка
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 27000
|8(38341) 29623
|Водитель погрузчика
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Арматурщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Оператор станков с программным управлением
|Вега-Арсенал,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
|Инструктор, инструктор-спасатель
|Кристалл,АНО СК
|от 15990
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО ПК "Кристалл"
|от 15990
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист компрессорных установок
|ООО ПК "Кристалл"
|от 19000
до 25000
|8(38341) 29623
|Резчик бетонных и железобетонных изделий
|ООО ПК "Кристалл"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Подсобный рабочий
|ООО "Квартал-С"
|от 15990
до 17000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Грузчик
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 20000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО "Топаз"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
|Токарь
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист экскаватора
|Рубин,ООО
|от 35000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Техник-электрик-наладчик электронного оборудования
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, квота для трудоустройства инвалидов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика
|ООО "Топаз"
|от 20000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер по охране труда
|ООО "Квартал-С"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО ПК "Кристалл"
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
|Инженер, инженер-архитектор
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Моторист (машинист)
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Моторист (машинист)
|ООО "Топаз"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
|Горничная
|Сибирский Медведь,ООО
|от 18000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения.
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Воспитатель
|МАОУ СОШ № 4
|от 15990
до 15990
|8(38341) 25870
|Официант
|Сибирский Медведь,ООО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Насыпщик цемента
|ООО ПК "Кристалл"
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Администратор
|Сибирский Медведь,ООО
|от 18000
до 20000
|8(38341) 29623
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ООО "Квартал-С"
|от 15990
до 15990
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК "Кристалл"
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Кристалл,АНО СК
|от 15990
до 15990
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
|Рабочий в производстве строительных материалов
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК "Кристалл"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Механик
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Бункеровщик
|ООО ПК "Кристалл"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
|Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО "Топаз"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Облицовщик-плиточник, под квоту для инвалидов
|ООО "Квартал-С"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК "Кристалл"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Облицовщик-плиточник
|ООО "Квартал-С"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер главного щита управления электростанции, электромонтер этл по испытаниям, измерениям
|ИП Голубев В.А.
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
|Вега-Арсенал,ООО
|от 21750
до 21750
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, категории с, д, е
|Рубин,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 29623
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ИП Голубев В.А.
|от 15990
до 15990
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Сибирский Медведь,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|Рубин,ООО
|от 18000
до 25000
|8(38341) 29623
|Бармен
|Престиж-Помощь, ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 7450112
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15990
до 15990
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Повар, повар - заготовщик
|Престиж-Помощь, ООО
|от 25000
до 28000
|8(913) 4752272
|Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь
|ИП Кравченко Сергей Сергеевич
|от 25000
до 40000
|8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "ПрофСервис"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 53200
|Повар 4 разряда-6 разряда
|ИП Бутенко Е.А.
|от 25000
до 25000
|8(913) 7737246
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Гардеробщик
|Престиж-Помощь, ООО
|от 15990
до 15990
|8(913) 7450112
|Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
|Медицинская сестра
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели
|ООО «Фаворит»
|от 20000
до 40000
|8(953) 7931127, 8(952) 9325958
|Повар, повар - универсал
|Престиж-Помощь, ООО
|от 27000
до 30000
|8(913) 4752272
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра по физиотерапии
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик
|ПГС-К,ООО
|от 32000
до 37000
|8(383) 3270010
personal@solos.ru
|Официант, официант в ресторан
|Престиж-Помощь, ООО
|от 18000
до 25000
|8(913) 7450112
|Повар
|Солди ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 4752272
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО "Бердск ДД"
|от 18000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО "Бердск ДД"
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Медицинская сестра по массажу
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|ООО "Лаборатория современного здоровья"
|от 30000
до 30000
|8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
|Водитель автомобиля, кат. d
|ИП Митрошкина Л.А.
|от 40000
|8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО "Бердск ДД"
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Полицейский-водитель
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"
|от 25000
до 35000
|8(38341) 22069
|Электрогазосварщик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 17000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 57955
|Подсобный рабочий
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 22000
до 22000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15990
до 15990
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 15990
до 15990
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d
|ИП Овчинников С.М.
|от 15990
до 15990
|8(38341) 45555, 8(913) 9399575
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО "Бердск ДД"
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Музыкальный руководитель 1 категории (класса), музыкальный руководитель дошкольного воспитатния
|Детский сад № 26 "Кораблик",МАДОУ
|от 25000
до 35000
|8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
|Врач-хирург, стационар
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 53000
до 53000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Фармацевт, внутрибольничная аптека
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 32750
до 32750
|8(38341) 26656
|Учитель (преподаватель) трудового обучения 1 категории (класса), учитель технологии 5-11 класс (мальчики)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Инструктор по физической культуре
|МБДОУ № 9 "Теремок"
|от 20000
до 22000
|8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
|Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 24309
|Учитель (преподаватель) физики
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Главный бухгалтер, медицинская организация
|Сибирский Медведь,ООО
|от 28000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
|Хранитель экспонатов, хранитель музейных предметов
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15990
до 20700
|8(38341) 42430
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор линии в производстве пищевой продукции, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО "Лаборатория современного здоровья"
|от 20000
до 25000
|8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
|Учитель (преподаватель) физической культуры 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 25000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Педагог-психолог
|Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 20901
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик
|ООО "Убертюре"
|от 30000
до 30000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), учитель английского языка
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Стропальщик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 16000
до 25000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
|Учитель (преподаватель) математики
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 30000
до 32000
|8(923) 2572710
|Врач-уролог, стационар
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 53000
до 53000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 16000
до 16000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Менеджер, по работе с клиенатми
|ООО Капитал Лайф Страхование Жизни
|от 15990
до 15990
|8(960) 9019835
Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru
|Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), отдела продаж
|ООО Капитал Лайф Страхование Жизни
|от 35000
|8(960) 9019835
Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru
|Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Электрик участка
|ООО "НОТИС"
|от 23000
до 30000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "НОТИС"
|от 15990
до 18000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Комплектовщик
|ООО "НОТИС"
|от 20000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Оператор станков с программным управлением
|ООО "НОТИС"
|от 25000
до 40000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Шлифовщик
|ООО "НОТИС"
|от 27000
до 32000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ № 27 "Родничок"
|от 15990
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Учитель-дефектолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 8
|от 15990
до 15990
|8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Ученик Столяр
|Ксилема,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
|Инженер-конструктор
|ООО "НОТИС"
|от 30000
до 40000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Термист
|ООО "НОТИС"
|от 27000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Грузчик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 16000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Слесарь-ремонтник
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(913) 9031177
|Инженер-программист
|Вега-Инструмент,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Слесарь механосборочных работ
|ООО "НОТИС"
|от 25000
до 32000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Токарь
|ООО "НОТИС"
|от 25000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Токарь 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Инженер по наладке и испытаниям, электронщик
|ООО "НОТИС"
|от 25000
до 35000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
17:23 28.01.2021
Центр занятости населения предлагает бердчанам 231 вакансию.
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