28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания

17:23 28.01.2021 Фото: pixabay
0

Центр занятости населения предлагает бердчанам 231 вакансию.

% name% title
Работа в Бердске от ЦЗН
Информация о вакансиях на 28 января 2021 г.
       
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер ЭкоСервис,ООО от 30000
до 32000		 8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
Младший воспитатель МБДОУ № 27 "Родничок" от 15990
до 17300		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Менеджер, по работе с клиентами ЭкоСервис,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
Электрогазосварщик Рубин,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разнорабочий ООО "Доброе утро" от 15990
до 15990		 8(923) 1128161
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО "БДМШ им. Свиридова" от 15990
до 15990		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО "БДМШ им. Свиридова" от 15990
до 15990		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Официант МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Главный инженер (в прочих отраслях) Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Повар 4 разряда, пекарь МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000
до 20000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Главный энергетик (в прочих отраслях) ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кладовщик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 18000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Грузчик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000
до 17000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Младший воспитатель Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15990
до 19987		 8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
Производитель работ (прораб) (в строительстве), производитель работ на монолитное домостроение ООО "Квартал-С" от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар детского питания МАДОУ № 8 от 15990
до 15990		 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
Мойщик посуды МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 25000
до 30000		 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК от 16200
до 16200		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик территорий Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990
до 15990		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Главный Специалист, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 18000
до 21000		 8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Кристалл,АНО СК от 18000
до 19000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990
до 15990		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки, заведующий учебно-методическим отделом Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 20000
до 34000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Бухгалтер Комбинат бытовых услуг, МУП от 29700
до 29700		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО "СДР" от 15990
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Бухгалтер, бюджет МАОУ "Лицей № 7" от 20000
до 20000		 8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Вега-Арсенал,ООО от 20000
до 20000		 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Водитель погрузчика АО "Виртекс" от 25000
до 27000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 16000
до 19000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "УК "Маг-Сервис" от 15990
до 15990		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Главный Специалист по кадрам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора от 24000
до 24000		 8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер-электроник ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора от 18000
до 20000		 8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский-водитель, группы обслуживания дежурной части, кат. в Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, кат.в Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Контролер контрольно-пропускного пункта ФГКУ Комбинат "Гигант" Росрезерва от 16848
до 16848		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Электрик участка ООО УК "Уют" от 15990
до 15990		 8(38341) 20450
yut-berdsk@mail.ru
Мойщик посуды Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 16000
до 16000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МАДОУ № 4 от 15990
до 35000		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Подсобный рабочий, -грузчик Макси-трэвел,ООО от 18000
до 18000		 8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
Дворник Макси-трэвел,ООО от 22000
до 22000		 8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования, -водитель Макси-трэвел,ООО от 23000
до 23000		 8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Макси-трэвел,ООО от 23000
до 23000		 8(952) 9092555
igo-danilevich@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО ПК "Кристалл" от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Пекарь, хлебобулочных изделий ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 15990
до 15990		 8(913) 7962546
Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик ООО "Топаз" от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант химического анализа ООО ПК "Кристалл" от 16000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО ПК "Кристалл" от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Обрубщик ООО ПК "Кристалл" от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Транспортерщик ООО ПК "Кристалл" от 18000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Установщик (монтажник) окон, дверей ООО "Квартал-С" от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный бухгалтер Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ИП Голубев В.А. от 26000
до 26000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ИП Голубев В.А. от 22000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Швея, портной Швейные технологии,ООО от 25000
до 25000		 8(913) 7065502
personal@kroha-enot.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Дворник ООО ПК "Кристалл" от 15990
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель миксера Рубин,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000
до 27000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Арматурщик ООО ПК "Кристалл" от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Оператор станков с программным управлением Вега-Арсенал,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 15990
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК "Кристалл" от 15990
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист компрессорных установок ООО ПК "Кристалл" от 19000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Резчик бетонных и железобетонных изделий ООО ПК "Кристалл" от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Подсобный рабочий ООО "Квартал-С" от 15990
до 17000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик Птицефабрика Бердская ООО от 20000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей ООО "Топаз" от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист экскаватора Рубин,ООО от 35000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Техник-электрик-наладчик электронного оборудования ИП Голубев В.А. от 22000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, квота для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО "Топаз" от 20000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер по охране труда ООО "Квартал-С" от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК "Кристалл" от 26000
до 26000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15990
до 15990		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Моторист (машинист) ООО "Топаз" от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Горничная Сибирский Медведь,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Воспитатель МАОУ СОШ № 4 от 15990
до 15990		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Официант Сибирский Медведь,ООО от 15990
до 15990		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Насыпщик цемента ООО ПК "Кристалл" от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Администратор Сибирский Медведь,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО "Квартал-С" от 15990
до 15990		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК "Кристалл" от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15990
до 15990		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Рабочий в производстве строительных материалов Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК "Кристалл" от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бункеровщик ООО ПК "Кристалл" от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО "Топаз" от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Облицовщик-плиточник, под квоту для инвалидов ООО "Квартал-С" от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК "Кристалл" от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Облицовщик-плиточник ООО "Квартал-С" от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер главного щита управления электростанции, электромонтер этл по испытаниям, измерениям ИП Голубев В.А. от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Вега-Арсенал,ООО от 21750
до 21750		 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, категории с, д, е Рубин,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15990
до 15990		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ИП Голубев В.А. от 15990
до 15990		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бармен Престиж-Помощь, ООО от 20000
до 25000		 8(913) 7450112
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15990
до 15990		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Повар, повар - заготовщик Престиж-Помощь, ООО от 25000
до 28000		 8(913) 4752272
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000
до 40000		 8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
Слесарь-сантехник ООО "ПрофСервис" от 18000
до 18000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000
до 25000		 8(913) 7737246
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Гардеробщик Престиж-Помощь, ООО от 15990
до 15990		 8(913) 7450112
Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000
до 30000		 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000
до 40000		 8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
Повар, повар - универсал Престиж-Помощь, ООО от 27000
до 30000		 8(913) 4752272
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 32000
до 37000		 8(383) 3270010
personal@solos.ru
Официант, официант в ресторан Престиж-Помощь, ООО от 18000
до 25000		 8(913) 7450112
Повар Солди ООО от 25000
до 30000		 8(913) 4752272
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Медицинская сестра по массажу МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик ООО "Лаборатория современного здоровья" от 30000
до 30000		 8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000
до 50000		 8(913) 9046356
la-la-musya@yandex.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" от 25000
до 35000		 8(38341) 22069
Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 17000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15990
до 15990		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Подсобный рабочий ИП Карма Игорь Константинович от 22000
до 22000		 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15990
до 15990		 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 15990
до 15990		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15990
до 15990		 8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО "Бердск ДД" от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Музыкальный руководитель 1 категории (класса), музыкальный руководитель дошкольного воспитатния Детский сад № 26 "Кораблик",МАДОУ от 25000
до 35000		 8(38341) 35096
t.kurenok@mail.ru
Врач-хирург, стационар ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53000
до 53000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Фармацевт, внутрибольничная аптека ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 32750
до 32750		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Учитель (преподаватель) трудового обучения 1 категории (класса), учитель технологии 5-11 класс (мальчики) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000
до 25000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 30000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Инструктор по физической культуре МБДОУ № 9 "Теремок" от 20000
до 22000		 8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 30000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Учитель (преподаватель) физики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 25000
до 25000		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Главный бухгалтер, медицинская организация Сибирский Медведь,ООО от 28000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Хранитель экспонатов, хранитель музейных предметов Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15990
до 20700		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор линии в производстве пищевой продукции, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО "Лаборатория современного здоровья" от 20000
до 25000		 8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
Учитель (преподаватель) физической культуры 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000
до 25000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 25000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Педагог-психолог Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 30000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик ООО "Убертюре" от 30000
до 30000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), учитель английского языка МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 30000
до 30000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Стропальщик ИП Карма Игорь Константинович от 16000
до 25000		 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Учитель (преподаватель) математики ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 30000
до 32000		 8(923) 2572710
Врач-уролог, стационар ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53000
до 53000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ИП Карма Игорь Константинович от 16000
до 16000		 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Менеджер, по работе с клиенатми ООО Капитал Лайф Страхование Жизни от 15990
до 15990		 8(960) 9019835
Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях), отдела продаж ООО Капитал Лайф Страхование Жизни от 35000
до 35000		 8(960) 9019835
Natalya_Evstafeva@nsk.kaplife.ru
Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Электрик участка ООО "НОТИС" от 23000
до 30000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "НОТИС" от 15990
до 18000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Комплектовщик ООО "НОТИС" от 20000
до 25000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Оператор станков с программным управлением ООО "НОТИС" от 25000
до 40000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Шлифовщик ООО "НОТИС" от 27000
до 32000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 "Родничок" от 15990
до 15990		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Учитель-дефектолог, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 8 от 15990
до 15990		 8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Ученик Столяр Ксилема,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
Инженер-конструктор ООО "НОТИС" от 30000
до 40000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Термист ООО "НОТИС" от 27000
до 30000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Грузчик ИП Карма Игорь Константинович от 16000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Слесарь-ремонтник Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(913) 9031177
Инженер-программист Вега-Инструмент,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Слесарь механосборочных работ ООО "НОТИС" от 25000
до 32000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Токарь ООО "НОТИС" от 25000
до 32000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Токарь 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Инженер по наладке и испытаниям, электронщик ООО "НОТИС" от 25000
до 35000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Бердск вакансии работа центр занятости населения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть работа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Особенности поступления в вузы в 2021 году изменило Минпросвещения
18:30 28-01-2021
Особенности поступления в вузы в 2021 году изменило Минпросвещения
Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
18:20 28-01-2021
Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
18:17 28-01-2021
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
18:15 28-01-2021
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
18:06 28-01-2021
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
БердскНовым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
18:00 28-01-2021
Новым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
18:00 28-01-2021
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
Гидрометцентр пообещал "фантастическое" потепление жителям Новосибирской области
18:00 28-01-2021
Гидрометцентр пообещал
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
17:50 28-01-2021
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового
17:47 28-01-2021
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового