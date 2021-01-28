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Возбудил дело против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной

17:45 28.01.2021 Фото: nsk.sledcom.ru
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Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

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По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, в результате её действий, лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу

Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Уголовное дело принято к производству следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После чего дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в Правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

документы превышение полномочий судья Римма Шатовкина
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