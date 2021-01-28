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Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового

17:47 28.01.2021 Фото: © Александр Щербак / ТАСС
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состояние Ланового тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Народный артист СССР Василий Лановой

Актёра подключили к аппарату ИВЛ.
Заразившийся коронавирусом народный артист СССР Василий Лановой переведён в реанимацию. Об этом Лайфу заявила пресс-секретарь Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

— Да. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил эту информацию, что состояние Василия Семёновича ухудшилось и он находится в реанимации под самым пристальным наблюдением врачей, — сказала собеседница.

По данным Mash, состояние Ланового тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Как отмечается, у него упал уровень кислорода в крови. При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на ковид.
Напомним, о заражении актёра и его супруги, народной артистки РСФСР Ирины Купченко, коронавирусной инфекцией стало известно 2 января. В силу возраста 87-летнего Ланового госпитализировали. У него наблюдались кашель и повышенная температура. Позднее сообщалось, что у артиста были выявлены антитела к ковиду. Сам он возмущался, что его не пускают гулять.

Источник: life.ru

COVID-19 актер коронавирус пандемия Василий Лановой
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