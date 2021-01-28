Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой

Актёра подключили к аппарату ИВЛ.

Заразившийся коронавирусом народный артист СССР Василий Лановой переведён в реанимацию. Об этом Лайфу заявила пресс-секретарь Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

— Да. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил эту информацию, что состояние Василия Семёновича ухудшилось и он находится в реанимации под самым пристальным наблюдением врачей, — сказала собеседница.

По данным Mash, состояние Ланового тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Как отмечается, у него упал уровень кислорода в крови. При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на ковид.

Напомним, о заражении актёра и его супруги, народной артистки РСФСР Ирины Купченко, коронавирусной инфекцией стало известно 2 января. В силу возраста 87-летнего Ланового госпитализировали. У него наблюдались кашель и повышенная температура. Позднее сообщалось, что у артиста были выявлены антитела к ковиду. Сам он возмущался, что его не пускают гулять.

Источник: life.ru