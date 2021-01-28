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Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов

18:06 28.01.2021 Фото: spravedlivo.ru
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Парламентарий заявил, что ему поступает информация из разных о повышении тарифов значительно больше установленного индекса.

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Сергей Миронов: в регионах, где незаконно повысили тарифы на услуги ЖКХ, необходимо сделать перерасчет

"Справедливая Россия1 инициирует проверки роста цен и готовит обращение в прокуратуру, чтобы отменить необоснованные поборы с граждан, сообщил председатель партии, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов страны зафиксирован рекордный рост цен на услуги ЖКХ по итогам 2020 года, который существенно превысил уровень официальной инфляции в стране в 4,9%.

"Пока мы бились за новые формы поддержки граждан, пострадавших от кризиса, удар по доходам россиян нанесли монополисты на услуги ЖКХ. Казалось бы, проблему необоснованного роста тарифов после многочисленных протестов и жалоб граждан удалось решить на законодательном уровне. Но тут в дело вступила еще одна старая российская привычка – неисполнение законов", – констатировал Сергей Миронов.

Он напомнил, что в Жилищном кодексе России определено, что предельные индексы роста цен для каждого региона ежегодно устанавливает правительство РФ, а конкретную сумму платежей определяет субъект РФ.

"Согласно постановлению правительства, рост тарифов в Республике Коми должен был в прошлом году составить не более 4%, а теперь сообщают, что все подорожало на 16,2%. В Воронежской области – 4% по плану и 7,8% по факту, в Забайкальском крае – должно было быть 4,7%, а вышло 7,1%. И так еще в целом ряде регионов страны! Конечно, мы будем проверять эти данные через Центры защиты прав граждан СР. Если они подтвердятся, то будем обращаться в прокуратуру с требованием отменить незаконные повышения тарифов и произвести перерасчет платежей граждан", – отметил Миронов.

кризис перерасчет тарифы услуги ЖКХ Сергей Миронов
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