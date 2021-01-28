По данным на начало года в Новосибирской области проживают 238 жителей блокадного Ленинграда, которые являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда.

200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР

Более 200 новосибирцев - жителей блокадного Ленинграда являются получателями пенсии и иных выплат по линии ПФР.

27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. Именно в этот день, 77 лет назад, советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась 872 дня, и была перевернута самая страшная и тяжелая страница нашей истории.

По данным на начало года в Новосибирской области проживают 238 жителей блокадного Ленинграда, которые являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда. 116 из них получают две пенсии одновременно. Это те, кто награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имеют инвалидность I, II или III степени. Им установлена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости. Также одновременно получать две пенсии могут и те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда». Средний размер пенсии на сегодняшний день у данной категории граждан составляет 35 317,26 рублей.

Помимо пенсии для граждан жителей блокадного Ленинграда предусмотрены и другие выплаты по линии ПФР - ежемесячная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

Источник: pfr.gov.ru