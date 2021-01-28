Особенности поступления в вузы в 2021 году изменило Минпросвещения

Минпросвещения изменило особенности поступления в вузы в 2021 году

Министерство просвещения предлагает провести в 2021 году вступительные испытания в российские вузы в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный ведомством, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим правилам, итоговые экзамены после 11 класса проводятся в форме промежуточной аттестации, по их результатам ученикам выдают аттестат. Согласно проекту, выпускник должен будет сдать ЕГЭ по одному предмету — по русскому языку. При условии, что он собирается получать высшее образование. Итоги будут основанием для выдачи аттестата. Тем, кто не намерен поступать в вуз, достаточно пройти государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.

Кроме того, ЕГЭ в 2021 году будет проводиться как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

В проекте уточняются предметы, по которым проводятся такие испытания: по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

В министерстве объясняют изменения распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что, согласно совместному приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, в 2021 году итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, выпускники 11-х классов напишут 5 апреля.

Дополнительные даты — 21 апреля и 5 мая. Тогда пройти испытание смогут те, кто получил незачёт или был выдворен с сочинения за нарушения, а также те, кто не смог явиться или закончить работу по уважительным причинам.

Источник: pnp.ru