Скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачев

"Сегодня ночью ушел из жизни Герой Советского Союза, Почетный гражданин Ставропольского края Владимир Яковлевич Ткачев. Ему было 95 лет. Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях", - написал Владимиров в Instagram.

"С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края – как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим. Мы не раз встречались, говорили о многом. Однако сейчас понимаю, что многое обсудить не успели и уже никогда не сможем. И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить", - отметил Владимиров.