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Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу

18:17 28.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За просьбу надеть маску женщина получила удар по голове телефоном. Пострадавшую увезли на "скорой".

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Из магазина забрали на скорой: в Волгограде избитого безмасочницей продавца положили в больницу

В Волгограде продавца, получившего удар по голове от вспыльчивой безмасочницы, увезли на скорой помощи. Сотрудница торгового центра находится в больнице.

— Территорию торгового центра ежедневно патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии, которые успели быстро среагировать и прийти в магазин, — прокомментировали ситуацию в торговом v1.ru. — Пострадавшей оказали помощь на месте и вызвали скорую помощь. Волгоградку забрали в больницу.

О происшествии в крупном ТРЦ Волгограда стало известно накануне вечером. По словам очевидцев, за просьбу надеть маску одна из покупательниц ударила продавца по голове.

— В один из обувных магазинов торгового центра зашли две посетительницы, — рассказали в полиции. — Продавцы попросили клиентов надеть маски, чем вызвали бурное возмущение покупательниц. Одна из них потребовала жалобную книгу, вторая, достав телефон, начала снимать всё на видео и даже зашла в подсобное помещение, где в это время находилась одна из продавцов. Женщина объяснила, что покупатель находится в служебном помещении, вход в которое покупателям запрещен, а также добавила, что не согласна быть героем видеосъемки. Из-за этого между покупателем и продавцом возникла потасовка. Недовольная женщина, используя в качестве оружия телефон, разбила голову продавцу.

По факту избиения в обувном магазине проводится проверка.

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