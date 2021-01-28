Реальный срок Навальному вместо условного запросила ФСИН в суде

Основанием для этого ведомство указало то, что осужденный нарушал условия контроля. Стало известно, что он привет участие в рассмотрении апелляции на свой арест.

В рассмотрении апелляции Навальный будет участвовать по видеосвязи из "Матросской тишины"

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с ходатайством о замене условного наказания для оппозиционера Алексея Навального на реальное. Основанием для этого ведомство указало то, что осужденный нарушал условия контроля.

Представитель ФСИН Елена Коробкова сообщила, что срок лечения оппозиционера за границей не учитывался, но и до госпитализации он "минимум 6 раз (с января по август) не являлся на регистрацию" в положенные сроки. После выписки из клиники в октябре "на регистрацию осужденный также не являлся", добавила Коробкова.

Сообщается, что спустя месяц после выхода из берлинской больницы Навальный направил столичному УФСИН уведомление о том, что он проживает в Германии и восстанавливает здоровье. Однако никаких подтверждающих документов он не приложил, указывают во ФСИН.

"Сам факт прохождения восстановительных процедур, - добавили в ведомстве, - не является основанием для неявки".

Тем временем стало известно, что Навальный примет участие в рассмотрении апелляций на его 30-дневный арест. Разговаривать с судом он будет посредством видеоконференцсвязи из "Матросской тишины", передает МК.