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Москву предупредили: акции 31 января незаконны и повлекут наказание

19:34 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.

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Новые акции в поддержку Навального власти не согласовали

Прокуроры внесли предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам в связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры города Людмила Нефедова.

"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения", - сказала Нефедова.

"Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий", - добавила она.

По ее словам, прокуроры выявили публикации в интернете с призывами к участию граждан в массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

"Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе, несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - сказала Нефедова.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - подчеркнула представитель прокуратуры.

31 января акция москва предостережения призывы Алексей Навальный ФБК прокуратура
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От редакции

Чем закончится следующая акция?

Аноним, 28 января 2021 19:44
НВР:
москва это дикари..они даже сабянина на конкурсной основе не выбирают.
Аноним, 28 января 2021 19:49
Цель навальнят, как раз в том чтобы оказаться "внезакона". Эти люди рассчитывают на поддержку, представляясь "угнетенными и обиженными властью". Но! Программу поведения им писал лох, опиравшийся на релии 80-90х годов в России. Сейчас это не работает. Люди стали умней и опытней.

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