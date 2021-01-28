«Обувь России» из Бердска вступила в нацпроект «Производительность труда»: Что это даст?

Глава Бердска и его зам нередко бывают на предприятии "Обувь России"

Новосибирские предприятия продолжают присоединяться к нацпроекту «Производительность труда». В совещании на фабрике «Обувь России» принял участие заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

«Конечно, в первую очередь менеджмент любой компании и ее работников интересуют такие показатели, как выручка, прибыль, заработная плата. Но все они напрямую завязаны на производительности труда. Когда вам необходимо конкурировать на таком рынке, как обувь, это конкуренция с мировыми брендами. Уверен, что вместе с командой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда вы добьетесь поставленных целей. Будьте готовы принимать что-то новое, будьте готовы к изменениям», – отметил Вадим Васильев.

Пилотным проектом на фабрике выбран литьевой цех, а именно участок прилива подошвы к заготовкам верха обуви. Технология литья подошвы оттачивалась на протяжении всей 20-летней истории фабрики, для этого процесса используется дорогостоящее современное оборудование, а материалы разработаны специально для сибирских условий.

Команда предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций проанализирует возникающие на пилотном проекте потери, разработает план и проведет мероприятия по их устранению с использованием технологий бережливого производства. Опыт этого образцового потока впоследствии будет перенесен на другие участки предприятия.

«Из результатов мы ожидаем рост производительности труда, снижение потерь, снижение себестоимости продукции при сохранении уровня дизайна и качества. Основной ориентир на сегодня — делать единицу продукции на 30% быстрее, тогда у нас появляется возможность в сэкономленное время за ту же себестоимость сделать на 30% больше продукции. Экономический эффект – снижение себестоимости на 5-7% от единицы продукции», — рассказал генеральный директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг.

Консультанты-наставники будут активно работать с компанией 6 месяцев, а последующие 2,5 года – поддерживать связь с ними и консультировать по мере необходимости. Сейчас команда проекта на предприятии проходит обучение основам бережливого производства. Ранее 9 сотрудников фабрики получили сертификаты образовательных программ «Лидеры производительности» Минэкономразвития РФ и «Акселератор экспортного роста» Российского экспортного роста.

Фабрика «Обувь России» входит в группу с одноименным названием. ГК «Обувь России» (OR GROUP) – федеральная компания, основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.

Отметим, что в Новосибирской области уже определены показатели нацпроекта «Производительность труда» на 2021 год: в нем примут участие не менее 45 крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики региона. Финансирование нацпроекта составит 50 миллионов 187 тысяч рублей, в том числе – 35 миллионов 487 тысяч из федерального бюджета.

Для справки:

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Основная задача – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Исполнитель нацпроекта в регионе – Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Набор предприятий-участников нацпроекта продолжается. К 2024 в проект должно войти более 200 новосибирских компаний.