Детей пострадавшей от пинка омоновца могут забрать в армию: Семью проверяют органы опеки

По словам главы района, женщина отказывалась от предложенных администрацией дров, при этом жалуясь на холод в доме. Ее несовершеннолетняя дочь не учится, в взрослые сыновья не работают.

Участие в акции может принести самы еноежиданные последствия Администрация Лужского района Ленинградской области намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины, сообщил РИА Новости глава района Юрий Намлиев.

"Администрация работает в рамках своих полномочий. В данном случае мы обязаны проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка, а также я намерен выяснить, намерены ли старшие дети отслужить срочную службу, от которой они уклонились, уехав за рубеж и не встав на учет по возвращении", - сообщил Намлиев.

По его словам, женщина отказывалась от предложенных администрацией дров, при этом жалуясь на холод в доме. "Органы опеки она не пускает, несовершеннолетняя дочь не обучалась в образовательных учреждениях, неработающие совершеннолетние дети в службу занятости ни по вопросам трудоустройства, ни за поддержкой не обращались", - собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы "Команды 29", которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации.