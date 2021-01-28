Ми-8 с вахтовиками зацепил три здания, другой вертолет и развалился. СК возбудил уголовное дело

Вертолет, выполнявший рейс по маршруту Вознесенка-Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке задел несущим винтом постройки аэропорта.

Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет

Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в поселке Богучаны вертолет Ми-8 лопастями зацепил здание. Позднее региональный главк МЧС подтвердил факт происшествия.

"Предварительно установлено, что 28 января… вертолет Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка – ПП Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета", - говорится в релизе.

На борту находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет, добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По данным t.me/ENews112, после посадки вертолет развалился.