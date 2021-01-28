28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Всего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021

20:35 28.01.2021 Фото: pixabay.com
1 1

14 000 человек поставили первый укол вакцинации. Поставка 100 000 доз вакцины против COVID-19 ожидается в регионе до конца февраля.

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Всего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021Можно ли ставить вакцину от коронавируса переболевшим COVID-19, ответил минздрав Новосибирской областиЕщё 30 новостей
% name% title
Присоединится к вакцинации можно через Госуслуги
Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Новосибирской области: на сегодняшний день в регионе ее прошли уже более 14 тысяч человек, второй этап завершили – более 2,5 тысяч.

О ходе массовой вакцинации против COVID-19 рассказала в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Как сообщила заместитель министра, на сегодняшний день вакцинировано уже 14 146 жителей региона, в том числе двукратно – 2 505 человек.

Елена Аксенова особо подчеркнула, что поставки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно. Вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. «На сегодня осталось чуть более 1000 доз. До конца февраля мы ожидаем поставку партиями еще более 100 тысяч доз», – сообщила она.

С этой недели записаться на вакцинацию можно не только через сall-центры поликлиник и Единый портал госуслуг, но и по телефону Единой регистратуры 124. В общей сложности в регионе развернут 61 пункт вакцинации, сделать прививку можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области.

Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться. Поликлиники обрабатывают списки и приглашают на вакцинацию с уточнением даты и времени вначале первоочередные группы – врачей, учителей, социальных работников, возрастной контингент, а также лиц, имеющих неинфекционные хронические заболевания.  В случае отсутствия желающих из приоритетных групп, на вакцинацию приглашают других пациентов.

«В целом мы отмечаем стабилизацию ситуации с коронавирусом. Фиксируем увеличение свободного коечного фонда в инфекционных госпиталях. Постепенно идет восстановление профильной деятельности в стационарах. В частности, рассматриваем вопрос о возобновлении деятельности второй больницы скорой медицинской помощи, больницы №25 и НКРБ №1 в Кольцово. Хотелось бы отметить, что сейчас самый благоприятный период для прохождения плановых медосмотров и диспансеризации. Они проходят по предварительной записи. Особенно это актуально для лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию, для предотвращения осложнений и своевременного выявления заболеваний», – рассказала она.

вакцинация коронавирус новосибирская область поставка
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете воспользоваться вакциной?

Аноним, 28 января 2021 21:19
А можно список этих людей? Не пофамильный, а хотя бы примерный социальный срез. Очень интересно, от кого нежданчик в будущем ждать.
У самого жена в детсаду трудится, вчера подняла все соцсети, чтоб грамотно отмазаться от навязанной услуги через шприц, сказал ей, чтоб домой не возвращалась с этой заразой ВОЗовской.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: коронавирус в России постепенно отступает. Заражаются 12 человек на 100 тыс. населения
21:47 28-01-2021
Путин: коронавирус в России постепенно отступает. Заражаются 12 человек на 100 тыс. населения
Лютый мороз и коронавирус: Как справляются школы Новосибирской области
21:36 28-01-2021
Лютый мороз и коронавирус: Как справляются школы Новосибирской области
Наказали 267 участников незаконных акций за Навального в Москве
21:24 28-01-2021
Наказали 267 участников незаконных акций за Навального в Москве
Что нельзя и можно делать 29 января в Петров день: Не нужно брать в руки острые предметы 1
21:20 28-01-2021
Что нельзя и можно делать 29 января в Петров день: Не нужно брать в руки острые предметы
Детей пострадавшей от пинка омоновца могут забрать в армию: Семью проверяют органы опеки 1
21:14 28-01-2021
Детей пострадавшей от пинка омоновца могут забрать в армию: Семью проверяют органы опеки
Об индексации пенсий работающим пенсионерам ответил Кремль
21:00 28-01-2021
Об индексации пенсий работающим пенсионерам ответил Кремль
Благоприятные и неблагоприятные дни для операции в феврале 2021 года по лунному календарю
20:50 28-01-2021
Благоприятные и неблагоприятные дни для операции в феврале 2021 года по лунному календарю
Навальный остался в СИЗО: Суд признал законным арест на 30 суток
20:48 28-01-2021
Навальный остался в СИЗО: Суд признал законным арест на 30 суток
Всего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021 1
20:35 28-01-2021
Всего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021
На улице минус, а котельные топят, как в минус 40! Дома очень жарко! 2
20:30 28-01-2021
На улице минус, а котельные топят, как в минус 40! Дома очень жарко!