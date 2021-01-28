Всего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021

О ходе массовой вакцинации против COVID-19 рассказала в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Как сообщила заместитель министра, на сегодняшний день вакцинировано уже 14 146 жителей региона, в том числе двукратно – 2 505 человек.

Елена Аксенова особо подчеркнула, что поставки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно. Вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. «На сегодня осталось чуть более 1000 доз. До конца февраля мы ожидаем поставку партиями еще более 100 тысяч доз», – сообщила она.

С этой недели записаться на вакцинацию можно не только через сall-центры поликлиник и Единый портал госуслуг, но и по телефону Единой регистратуры 124. В общей сложности в регионе развернут 61 пункт вакцинации, сделать прививку можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области.

Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться. Поликлиники обрабатывают списки и приглашают на вакцинацию с уточнением даты и времени вначале первоочередные группы – врачей, учителей, социальных работников, возрастной контингент, а также лиц, имеющих неинфекционные хронические заболевания. В случае отсутствия желающих из приоритетных групп, на вакцинацию приглашают других пациентов.

«В целом мы отмечаем стабилизацию ситуации с коронавирусом. Фиксируем увеличение свободного коечного фонда в инфекционных госпиталях. Постепенно идет восстановление профильной деятельности в стационарах. В частности, рассматриваем вопрос о возобновлении деятельности второй больницы скорой медицинской помощи, больницы №25 и НКРБ №1 в Кольцово. Хотелось бы отметить, что сейчас самый благоприятный период для прохождения плановых медосмотров и диспансеризации. Они проходят по предварительной записи. Особенно это актуально для лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию, для предотвращения осложнений и своевременного выявления заболеваний», – рассказала она.