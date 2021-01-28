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В колонии Ефремов устроился на "божественную" работу

19:48 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, актёр окончательно расплатился по долгам - в московских судах не осталось ни одного гражданского иска.

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Актер сравнил себя с Зевсом: «мечет» молнии

Актер Михаил Ефремов устроился в пошивочный цех в колонии Белгородской колонии. Теперь актёр коротает свои будни за швейной машинкой, а конкретно - вставляет молнии в одежду.

При этом, как нам стало известно, актёр окончательно расплатился по долгам - в московских судах не осталось ни одного гражданского иска. Пресненский районный суд прекратил гражданское дело о возврате 300 тысяч рублей, который в качестве оплаты труда адвокату потребовал сын погибшего, Виталий Захаров - представитель потерпевшего забрал этот иск из суда. Таким образом, актёр полностью выполнил все свои обязательства перед родными жертвы смертельной аварии.

Тем временем источник, близкий к окружению артиста, опроверг информацию интернет-издания о том, что Ефремов не допускает к своей банковской ячейке с деньгами жену Софью Кругликову.

- Этот вопрос уже давно решён. Да, когда-то были проблемы с доступом к ячейке, но они решены. У Софьи Николаевны есть доступ к деньгам, а домыслы недоброжелателей ей безразличны. У них все хорошо.

Кроме того, по словам источника, у Софьи Кругликовой нет никаких адвокатов, которые якобы атакуют колонию, чтобы актер подписал доверенность на пользование ячейкой.

Тем временем «МК» стало известно, чем занимается актер в колонии. «Гражданин поэт» устроился в пошивочный цех. Актер к новой специальности относится с юмором и даже придумал по этому поводу шутку, мол, в цехе он играет роль Зевса - мечет молнии, правда только в одежду. О создании настоящего театра актёр пока не задумывается - не успел окончательно освоиться в колонии.

Артист чувствует себя прекрасно - дружелюбен, дисциплинирован, поддерживает своё здоровье после болезни. Кроме того, он очень много временем посвящает чтению книг.

- На свободе Михаил очень много читал, а в колонии он стал читать ещё больше, - пояснил источник.

актер в колонии сбил шьет Михаил Ефремов
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