Закрытую детскую инфекционку ЦГБ Бердска никогда не откроют: Реанимировать отделение невозможно

Региональный минздрав предполагает сделать ремонт в здании взрослого инфекционного корпуса и перевести туда детей. А пока их будут возить в Мочище. За год в Бердске госпитализируют 362 ребенка с инфекцией.

Реанимировать отделение невозможно

В администрации Бердска 28 января состоялось совещание по поводу закрытия детского инфекционного отделения ЦГБ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Позже официальный комментарий к событию, взбудоражившему весь город дал минздрав Новосибирской области.

-В соответствии с предписанием прокуратуры и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске работа детского инфекционного отделения Бердской центральной городской больницы временно приостановлена, поскольку отделение не соответствует требованиям санитарных правил и норм к медорганизациям инфекционного профиля. Привести существующее помещение в соответствие с СанПиН (боксированные палаты, отдельный приёмный покой) невозможно, - рассказали в ведомстве.

Сейчас пациенты данного профиля временно направляются в детскую инфекционную больницу № 3 Новосибирска. За весь 2020 год в детское инфекционное отделение Бердской больницы было госпитализировано всего 362 ребенка, отметили в минздраве.

-В настоящее время решается вопрос о капитальном ремонте отдельного инфекционного корпуса Бердской ЦГБ, где разместится временно закрытое отделение. Персоналу детского инфекционного отделения предложили продолжить работу в других структурных подразделениях Бердской больницы, - заявили в ведомстве.