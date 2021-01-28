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Закрытую детскую инфекционку ЦГБ Бердска никогда не откроют: Реанимировать отделение невозможно

20:06 28.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Региональный минздрав предполагает сделать ремонт в здании взрослого инфекционного корпуса и перевести туда детей. А пока их будут возить в Мочище. За год в Бердске госпитализируют 362 ребенка с инфекцией.

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Реанимировать отделение невозможно

В администрации Бердска 28 января состоялось совещание по поводу закрытия детского инфекционного отделения ЦГБ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Позже официальный комментарий к событию, взбудоражившему весь город дал минздрав Новосибирской области.

-В соответствии с предписанием прокуратуры и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске работа детского инфекционного отделения Бердской центральной городской больницы временно приостановлена, поскольку отделение не соответствует требованиям санитарных правил и норм к медорганизациям инфекционного профиля. Привести существующее помещение в соответствие с СанПиН (боксированные палаты, отдельный приёмный покой) невозможно, - рассказали в ведомстве.

Сейчас пациенты данного профиля временно направляются в детскую инфекционную больницу № 3 Новосибирска. За весь 2020 год в детское инфекционное отделение Бердской больницы было госпитализировано всего 362 ребенка, отметили в минздраве.

-В настоящее время решается вопрос о капитальном ремонте отдельного инфекционного корпуса Бердской ЦГБ, где разместится временно закрытое отделение. Персоналу детского инфекционного отделения предложили продолжить работу в других структурных подразделениях Бердской больницы, - заявили в ведомстве.

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От редакции

Почему раньше не позаботились о состоянии отделения?

Мега, 28 января 2021 21:12
А может новую больничку деткам построить, или только церкви и супермаркеты?
Аноним, 28 января 2021 21:28
Это здание пристроили в 2000х годах и все время делали ремонт, а теперь непригодно стало.

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