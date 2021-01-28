Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек

Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, следует из предварительных данных Росстата.
На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек. Таким образом, численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек.
Последний раз убыль населения выше отметки в полмиллиона отмечалась в 2005 году.
Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,3 миллиона человек, сельское - около 37 миллионов человек.