28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек

22:33 28.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек - на 510 тыс. меньше, чем через год.

% name% title
Последний раз такая убыль была зафиксирована в 2005
Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, следует из предварительных данных Росстата.
На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек. Таким образом, численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек.
Последний раз убыль населения выше отметки в полмиллиона отмечалась в 2005 году.
Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,3 миллиона человек, сельское - около 37 миллионов человек.
2021 население россия снизилась численность Росстат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виноват коронавирус?

Поросёнок Пётр, 28 января 2021 22:56
По официальной статистике на данный момент от короны погибло 69 462 человек.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный гороскоп на пятницу 29 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
23:20 28-01-2021
Точный гороскоп на пятницу 29 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
После мощного землетрясения в Монголии сотрясло Иркутск 28 января 2021
23:02 28-01-2021
После мощного землетрясения в Монголии сотрясло Иркутск 28 января 2021
Идеальная порода кошек для каждого знака зодиака
22:50 28-01-2021
Идеальная порода кошек для каждого знака зодиака
Новое пособие на детей в 2021 году объявил Минтруд. Кому из россиян еще повысят выплаты
22:45 28-01-2021
Новое пособие на детей в 2021 году объявил Минтруд. Кому из россиян еще повысят выплаты
Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек 1
22:33 28-01-2021
Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек
БердскЛовить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021
22:22 28-01-2021
Ловить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021
Сонный паралич это: Как предотвратить и что делать, если случился приступ?
22:20 28-01-2021
Сонный паралич это: Как предотвратить и что делать, если случился приступ?
Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании 1
22:08 28-01-2021
Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании
Арестован экс-депутат Госдумы на 8 суток за организацию незаконного митинга в Новосибирске
21:57 28-01-2021
Арестован экс-депутат Госдумы на 8 суток за организацию незаконного митинга в Новосибирске
От чего умерла Юлия Началова? Можно ли было спасти любимую артистку, рассказали в программе "Док-ток" с Ксенией Собчак
21:50 28-01-2021
От чего умерла Юлия Началова? Можно ли было спасти любимую артистку, рассказали в программе