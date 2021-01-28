Об индексации пенсий работающим пенсионерам ответил Кремль

"Нет, пока вопрос в правительстве. Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано", - сказал Песков журналистам 28 января, отвечая на вопрос о том, получил ли президент уже какой-то ответ от правительства на вопрос об индексации пенсий для всех пожилых граждан, изыскана ли возможность для индексации, в том числе для работающих пенсионеров.