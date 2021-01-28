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Об индексации пенсий работающим пенсионерам ответил Кремль

21:00 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь президента Путина.

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Пока нету однозначной позиции в индексации
Никаких конкретных позиций по индексации пенсий работающим пенсионерам пока не сформулировано, это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, пока вопрос в правительстве. Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано", - сказал Песков журналистам 28 января, отвечая на вопрос о том, получил ли президент уже какой-то ответ от правительства на вопрос об индексации пенсий для всех пожилых граждан, изыскана ли возможность для индексации, в том числе для работающих пенсионеров.
индексация пенсии работающие пенсионеры Дмитрий Песков
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