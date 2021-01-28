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Арестован экс-депутат Госдумы на 8 суток за организацию незаконного митинга в Новосибирске

21:57 28.01.2021 Фото: Facebook
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Аркадий Яновский отметил, что силовики вели себя с ним корректно: "Прямо в подъезде встретились, я вышел с собачкой погулять".

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Аркадий Янковский признан виновным

Центральный районный суд Новосибирска признал виновным участника шествия 23 января Аркадия Янковского в организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщил он сам Тайге.инфо. Ему назначили восемь суток ареста.

«Везут в спецприемник на улице Писарева», — добавил он.

Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский был задержан полицией. Его привезли  в райотдел «для беседы». Он отметил, что силовики вели себя с ним корректно.

«Ко мне тут пришли майор и еще кто-то. В Центральный (райотдел полиции — прим. Тайги.инфо) меня сейчас повезут. На разговор, а дальше не знаю. Все корректно, ребята хорошие, представились. Прямо в подъезде встретились, я вышел с собачкой погулять», — рассказал Янковский.

Янковский был депутатом Госдумы в середине 1990-х годов. Являлся заместителем председателя комитета Государственной Думы по туризму и спорту, возглавляя подкомитет по туризму. Активный участок акций протеста против существующей власти.

акции арест организация протесты шествие экс-депутат Аркадий Янковский
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