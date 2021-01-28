После мощного землетрясения в Монголии сотрясло Иркутск 28 января 2021

Эпицентр находился в районе озера Хубсугул, где 12 января произошло сильное землетрясение и до настоящего времени фиксируются афтершоки.

Землетрясения в Монголии ощущались в Иркутске, Ангарске и Шелехове

Подземный толчок магнитудой 4,4, зарегистрированный в четверг в Монголии вблизи границы с РФ, ощущался на территории двух российских регионов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в 12:51 по местному времени (7:51 мск) в точке с координатами 51.40 градусов северной широты 100.33 восточной долготы. Энергетический класс - 12. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул, где 12 января произошло сильное землетрясение и до настоящего времени фиксируются афтершоки.

Согласно оперативным данным, в поселке Монды (республика Бурятия) ощущалось 3-4 балла, в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов (Иркутская область) - 3 балла.

К настоящему времени в районе Хубсугула зарегистрировано около 140 подземных толчков-афтершоков магнитудой более 3.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло 12 января в 00:32 мск в Монголии, ощущалось на территории пяти регионов РФ - наиболее сильно в республике Бурятии и Иркутской области. В Иркутске было 5 баллов. Эпицентр находился в точке с координатами 51.31 градусов северной широты 100.40 градусов восточной долготы в акватории озера Хубсугул, которое называют "младшим братом" Байкала, предает Интерфакс.