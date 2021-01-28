Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании

В стране выдвинули идею, что суд будет оценивать будущую мать и ее возможность воспитывать ребенка исходя из данных социальных служб. При этом решение о судьбе ребенка хотят принимать еще до его рождения.

Делается это для того, что бы успеть сохранить психику ребенка

Правительство Дании начало обсуждать вопрос о принудительном изъятии новорожденных из семей. Об этом сообщает влиятельное агентство DR Nyheder со ссылкой на заявления министра социальных дел Дании Астрид Краг.

Речь идет о том, что власти хотят разработать процедуру и получить право изымать новорожденных сразу после их рождения и передавать их в приемные семьи. Согласно обсуждаемому проекту, соцслужбы и судья будут решать, какая семья или мать не способны ответственно растить и воспитывать ребенка ввиду своих болезней, опасных наклонностей или психических отклонений. В основном в качестве примера в данном случае приводятся женщины с тяжелой наркозависимостью.

Власти Дании выдвинули идею, что суд будет оценивать будущую мать и ее возможность воспитывать ребенка исходя из данных социальных служб. При этом решение о судьбе ребенка хотят принимать еще до его рождения, чтобы в течение нескольких часов он оказался на руках приемной семьи. Такую семью тоже хотят определять заранее. При этом речь идет не о временном помещении в приемную семью, а навсегда.

"При существующей системе изъятие детей из неблагополучных семей происходит слишком поздно, когда психике ребенка уже нанесен непоправимый ущерб", - объяснила министр социальных дел, уточняя, что чем раньше ребенок будет изыматься из подобной семьи, тем будет лучше для ребенка.

Издание отмечает, что матери после изъятия у него новорожденного будет оказана психологическая помощь, так как для любого человека это очень тяжелое событие.

Согласно данным статистики, всего в Дании за прошлые пять лет было изъято 14 120 детей.