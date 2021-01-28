28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании

22:08 28.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

В стране выдвинули идею, что суд будет оценивать будущую мать и ее возможность воспитывать ребенка исходя из данных социальных служб. При этом решение о судьбе ребенка хотят принимать еще до его рождения.

% name% title
Делается это для того, что бы успеть сохранить психику ребенка

Правительство Дании начало обсуждать вопрос о принудительном изъятии новорожденных из семей. Об этом сообщает влиятельное агентство DR Nyheder со ссылкой на заявления министра социальных дел Дании Астрид Краг.

Речь идет о том, что власти хотят разработать процедуру и получить право изымать новорожденных сразу после их рождения и передавать их в приемные семьи. Согласно обсуждаемому проекту, соцслужбы и судья будут решать, какая семья или мать не способны ответственно растить и воспитывать ребенка ввиду своих болезней, опасных наклонностей или психических отклонений. В основном в качестве примера в данном случае приводятся женщины с тяжелой наркозависимостью.

Власти Дании выдвинули идею, что суд будет оценивать будущую мать и ее возможность воспитывать ребенка исходя из данных социальных служб. При этом решение о судьбе ребенка хотят принимать еще до его рождения, чтобы в течение нескольких часов он оказался на руках приемной семьи. Такую семью тоже хотят определять заранее. При этом речь идет не о временном помещении в приемную семью, а навсегда.

"При существующей системе изъятие детей из неблагополучных семей происходит слишком поздно, когда психике ребенка уже нанесен непоправимый ущерб", - объяснила министр социальных дел, уточняя, что чем раньше ребенок будет изыматься из подобной семьи, тем будет лучше для ребенка.

Издание отмечает, что матери после изъятия у него новорожденного будет оказана психологическая помощь, так как для любого человека это очень тяжелое событие.

Согласно данным статистики, всего в Дании за прошлые пять лет было изъято 14 120 детей.

дания изъятие детей наркозависимость принудительно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужна ли в России такая система?

Цап Царапыч, 28 января 2021 22:54
И у нас так обязательно должно быть раз бог умом не наградил, надо хотя бы смотреть на то что делают умные люди и повторять за ними.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный гороскоп на пятницу 29 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
23:20 28-01-2021
Точный гороскоп на пятницу 29 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
После мощного землетрясения в Монголии сотрясло Иркутск 28 января 2021
23:02 28-01-2021
После мощного землетрясения в Монголии сотрясло Иркутск 28 января 2021
Идеальная порода кошек для каждого знака зодиака
22:50 28-01-2021
Идеальная порода кошек для каждого знака зодиака
Новое пособие на детей в 2021 году объявил Минтруд. Кому из россиян еще повысят выплаты
22:45 28-01-2021
Новое пособие на детей в 2021 году объявил Минтруд. Кому из россиян еще повысят выплаты
Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек 1
22:33 28-01-2021
Россия вымирает: впервые за 15 лет население сократилось на 500 тыс. человек
БердскЛовить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021
22:22 28-01-2021
Ловить безмасочников в электричках и на станции Сеятель будет минтранс 29 января 2021
Сонный паралич это: Как предотвратить и что делать, если случился приступ?
22:20 28-01-2021
Сонный паралич это: Как предотвратить и что делать, если случился приступ?
Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании 1
22:08 28-01-2021
Изымать детей сразу после рождения из семей хотят власти Дании
Арестован экс-депутат Госдумы на 8 суток за организацию незаконного митинга в Новосибирске
21:57 28-01-2021
Арестован экс-депутат Госдумы на 8 суток за организацию незаконного митинга в Новосибирске
От чего умерла Юлия Началова? Можно ли было спасти любимую артистку, рассказали в программе "Док-ток" с Ксенией Собчак
21:50 28-01-2021
От чего умерла Юлия Началова? Можно ли было спасти любимую артистку, рассказали в программе