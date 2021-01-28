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Новое пособие на детей в 2021 году объявил Минтруд. Кому из россиян еще повысят выплаты

22:45 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Все эти изменения планируется ввести с 1 апреля 2021 года. Граждане смогут подать заявления с апреля.

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В России увеличат размер детских пособий

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами кабмина 28 января обсуждались новые пособия на детей.

Глава ведомства пояснил, что в 2020 году размер пособия соответствовал уровню половины прожиточного минимума на ребенка. Выплаты получали семьи, находящиеся за чертой бедности. Глава государства поручил изучить этот вопрос, отметив, что если данной суммы недостаточно, то размер пособия должен быть увеличен до одного прожиточного минимума. По словам министра, теперь базовый размер пособия останется в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка, но может быть увеличен до 75% или даже 100%.

— Если этого пособия будет недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности, то пособие будет увеличено до 75% от прожиточного минимума. Если и этого будет не хватать (чтобы вывести семью из бедности), то семья будет получать полноценные 100% от величины прожиточного минимума на ребёнка, — рассказал Котяков.

Он подытожил, что все эти изменения планируется ввести с 1 апреля 2021 года. Граждане смогут подать заявления с апреля. Но выплата будет начисляться, если она положена, начиная с 1 января. Её пересчитают задним числом и произведут доплату.

выплаты пособие на детей размер пособия Антон Котяков
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