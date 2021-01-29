Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

ООО «НОТИС» требуются: Электрогазосварщик (аргон) Шлифовщик Термист Токарь Оператор станков с ЧПУ Инженер-электронщик (электрическая и мех. регулировка узлов машин) Слесарь механосборочных работ (металлообработка по чертежам) Инженер-конструктор (Inventor, Solid works) Комплектовщик, резчик металла Уборщик(ца) производственных помещений з/п по договоренности (средняя 30 000руб.) Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима. Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет. г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10. на правах рекламы

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