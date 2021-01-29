Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон

При использовании черного профиля пластиковых окон потолок в комнате и шторы должны быть светлых тонов, а лучше белыми.

Пластиковые окна устанавливают на десятилетия, поэтому делая выбор фирмы нужно быть уверенным, в качестве продукции

Многие привыкли, что пластиковые окна - это стандартная белая рама, а к примеру черный цвет может сделать помещение темным.

Но это заблуждение! В каких случаях черная рама может быть выигрышным вариантом?

Для помещений с высокими потолками

Для панорамных окон

Для придания интерьеру изысканного вида

Важно! Такие окна всегда смотрятся эффектно, оригинально и строго.

Но есть одно но, при использовании черного профиля пластиковых окон потолок в комнате и шторы должны быть светлых тонов, а лучше белыми.

Лоджия или балкон от компании "Магистраль" - и теперь вам не страшны злые вьюги, метели и холода!

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Источник: Раздел Компании "Магистраль" на сайте Весь Бердск