Как понять, что грудь пустая

Научитесь правильно прикладывать малыша к груди

К хорошему результату можно прийти разными путями,но есть вещи,которые надо обязательно взять с собой в дорогу, чтобы добраться до цели наиболее прямым и быстрым путем. Ниже — небольшой набор рекомендаций, которые для многих мам были удобным и простым путем к успешному кормлению малыша и помогли им кормить долго и успешно. Это только общие положения, другие статьи и ссылки на сайте, надеюсь, помогут разобраться подробнее.

Рано, часто, правильно. Раннее прикладывание после родов, и частые кормления по требованию с самого начала. Это обеспечит хороший старт. Ребенок должен оказаться в контакте кожа к коже с мамой сразу же после рождения и быть в таком непрерывном контакте не менее 2-х часов. Это сохраняет нормальную температуру малыша, заселяет его кожу и слизистые дружественной, "правильной флорой" (профилактика дисбактериоза и аллергий!) и обеспечивает максимально плавную адаптацию.

Малыш в контакте кожа к коже начнет искать грудь через 15-20 минут после рождения и может взять ее полностью самостоятельно. Но если даже если приложить ребенка сразу после родов не удалось, вы сумеете при желании наладить грудное вскармливание. Побольше держите малыша на себе, кожа к коже. Любящие прикосновения нужны детям так же, как пища и воздух.

Научитесь правильно прикладывать малыша к груди. Если ребенок причиняет вам боль при сосании, не терпите. Боль может говорить о том, что ребенок неправильно взял грудь. Отберите сосок, аккуратно разжав пальцем десенки, и приложите малыша еще раз. Если не получается — найдите того, кто сможет вам помочь: хорошего консультанта по грудному вскармливанию, врача или акушерку, которые разбираются в грудном вскармливании, опытную маму, долго и успешно кормившую своих детей, посмотрите статьи по положению ребенка и прикладыванию. Необходимо, чтобы ваш помощник действительно понимал, как можно добиться правильного прикладывания, разобрался, в чем дело и знал бы, как вам помочь. Прикладывая ребенка к груди, всегда проявляйте терпение. Пройдет совсем немного времени, вы приспособитесь друг к другу, и у вас все будет получаться «на автопилоте»!

Кормите малыша так часто, как он просит, и днем, и ночью. Ему надо много энергии и пищи, чтобы хорошо расти и развиваться — дети удваивают своей вес за несколько месяцев! Не ждите, пока ребенок расплачется от голода. Никто не может выполнять работу хорошо, когда голоден и расстроен. Спокойный, заинтересованный ребенок легче и аккуратнее возьмет грудь, будет сосать дольше и эффективнее. Сосание груди снимает стресс, помогает новорожденному наладить ритмичное дыхание и поддерживать нормальную температуру тела.

Чем чаще ребенок эффективно сосет, тем больше молока у мамы.

Дайте ребенку возможность опорожнить первую грудь прежде, чем предложите вторую. Дождитесь, чтобы он сам отпустил грудь. Пусть малыш сам решит, хочет ли он сосать еще. Как понять, что опорожнил? Грудь станет мягче и легче, чем до начала кормления (но не обязательно «совершенно пустой», пустой во время лактации она не бывает, ведь чем больше ее опорожнили, тем быстрее она заполняется новым молоком).

Не давайте ребенку пустышки или соски. Ни малыш, ни ваша грудь не рассчитаны природой на то, что потребность в сосании будет удовлетворяться за счет этих предметов. Ребенок недополучит молока, а грудь — стимуляции. Малыш сосет соску не так, как грудь. Некоторым детям тяжело переходить от одного способа сосания к другому, и они могут хуже захватывать грудь, беспокоиться, а иногда и отказываться от груди.

Не сцеживайте грудь после каждого кормления, если ребенок активен, часто просит грудь и хорошо сосет. Опорожнение груди — это работа ребенка. При правильно организованном грудном вскармливании молоко образуется по потребностям ребенка, без излишков и без недостатка. Такие неограниченные по времени и частоте кормления (в правильном положении) — лучшая профилактика застоев и маститов.

Очень просто проконтролировать, достаточно ли молока получает малыш: У ребенка старше 7 дней, которому хватает грудного молока, будет не меньше 6-8 тяжелых мокрых пеленок в сутки. Замечательно, если у крохи первых месяцев жизни будет 12 и больше мочеиспусканий. В первые 6 недель стул у него будет не менее 3-х раз в сутки, далее возможно его урежение. Малыш младше 3-4 мес будет прибавлять от 125 г в неделю (в среднем — 150-175 г в неделю), потом прибавки уменьшатся.

Не мойте с мылом грудь ни до, ни после кормлений. Это смывает естественную защиту кожи соска. Вполне достаточно, что грудь ополаскивается, когда вы принимаете душ или ванну.

Укладывайте ребенка спать с грудью. Когда малыш подрос, его основные сосания смещаются на время вокруг снов, в другое время он часто бывает занят, отвлекается. Длительное расслабленное сосание при засыпании поможет ему получить достаточно грудного молока и сохранит лактацию у мамы. Кроме того, у мамы появляется возможность отдохнуть вместе с малышом и восстановить свои силы.

В первом полугодии ребенок получает все необходимое из грудного молока. Он не готов усваивать другую пищу или жидкость. Начинайте прикармливать ребенка не раньше, чем через полгода после рождения, только после появления у него активного пищевого интереса к еде взрослых. После начала прикорма сохраняйте кормление грудью по требованию.

Чтобы обеспечить ребенку наилучший старт в жизни, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует кормить не менее 2-х лет и дольше — по взаимному желанию.

Источник: breastfeeding.narod.ru