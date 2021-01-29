5 главных мифов о коррекции губ: Утекут ли губы в сторону после введения геля?

Манипуляции по увеличению губ находятся в числе лидеров процедур в зоне лица

Манипуляции по увеличению губ находятся в числе лидеров процедур в зоне лица. Причем вариантов может быть много — от хирургического вмешательства с постановкой силиконовых имплантатов до специальных уколов с различными наполнителями.

И хоть такая манипуляция распространена довольно широко и имеет целый ряд трендов (русские губы, губы осьминога и т. д.), подобные вмешательства остаются окутанными огромным количеством мифов и домыслов. О том, какие частые заблуждения есть, рассказал пластический хирург Данила Лупин.

Миф первый. Сделанные губы останутся на всю жизнь, и, если разонравятся, исправить уже нельзя

Многие уверены, что различные манипуляции с губами не имеют обратной силы. То есть сделали раз, и теперь все останется так навсегда. В связи с этим возникают переживания: а вдруг мне разонравится, а вдруг захочется что-то скорректировать?

«Это ошибочное мнение. Если мы говорим о качественном проведении процедуры, то лучше использовать препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые имеют свойство рассасываться. Они есть чуть плотнее и чуть мягче. И это именно те препараты, которые рассасываются и выводятся. Кроме того, они естественные в среде тканей организма», — говорит пластический хирург.

Гиалуроновая кислота, подчеркивает врач, в целом присутствует в коже человека, и именно поэтому этот гель не вызывает аллергических реакций. Именно поэтому такое средство часто рекомендуют для коррекции формы губ.

При этом медик отмечает, что раньше действительно были риски того, что скорректированные губы останутся навсегда. «Препараты, которые позиционируются как “на много лет”, использовались раньше. Это полиакриламидный гель или силикон, которые чужеродны организму и вызывают агрессивную ответную реакцию. В результате пациенты получали фиброз и рубцевание: образовывались шарики или колбаски в губах, и, соответственно, рано или поздно приходилось прибегать к услугам пластических хирургов, чтобы удалить эти гели», — отмечает Данила Лупин.

Сегодня же с такой проблемой сталкиваться не приходится, так как сейчас все используют преимущественно более качественные материалы.

Миф второй. Гель может мигрировать, некрасиво меняя форму губ

Еще один страх у тех, кто хотел бы сделать коррекцию, — миграция геля. Страшилками про растекшиеся губы наполнены разные источники. На деле же, если подходить к делу не кустарно, то есть не выполнять процедуру дома, в торговом центре на фудкорте и т. д., такое убеждение не более чем миф.

«Если это хороший гель, то у него хорошие свойства по вязкости, и за счет этого он никуда не мигрирует. Тем более если используются хорошие техники введения, о которых специалист узнал на специальном обучении по введению геля в губы. Это очень тонкая работа, и нужно действительно уметь это делать. Доверять неизвестно кому не стоит. Поэтому если это качественный препарат и хороший специалист, то гель никуда не мигрирует, и форма губ будет стабильна», — отмечает пластический хирург.

Миф третий. Коррекция губ приводит к тому, что они выглядят неестественно

Также многие боятся потери естественности. Традиционно про увеличенные губы говорят не иначе как «пельмени». На деле же столь экстремальное увеличение уже практически не используется — ведь сейчас тренд на естественность.

«В этом вопросе все зависит от вашего желания, квалификации врача и моды. Если начинать с последнего, то несколько лет назад в моде были действительно большие губы, которые выглядели неестественно. Оттуда и пошел этот миф, но это не так. Во-вторых, тут стоит вернуться к вопросу о квалификации доктора, к его видению красоты и естественности. Это субъективное понятие и для пациента. Например, большие губы могут быть естественными, а окружающим они кажутся слишком большими», — говорит Данила Лупин.

И тут вопрос коммуникации между врачом и пациентом крайне важен. «Если пациент приходит и говорит, что хочет, чтобы было все гармонично, врач должен по пропорциям лица подобрать естественный объем губ, чтобы он не выделялся сильно», — отмечает пластический хирург.

Миф четвертый. При вмешательстве под кожу в столь нежной области может быть много осложнений

Осложнения — то, чего боятся и пациенты, и сами врачи при любых заболеваниях и вмешательствах. «Этот миф также прямо касается специализации врача и качества препаратов. Если препарат качественный и высококлассный, то никогда никаких серьезный осложнений не будет», — говорит Данила Лупин.

Кроме того, для исключения каких-то проблем после вмешательства и самому пациенту следует принять ряд мер, которые позволят избежать последствий. «Все зависит от пациента, насколько он будет выполнять рекомендации доктора. И только комплексная работа врача и пациента имеет значение для реабилитации после этой процедуры», — отмечает пластический хирург.

Миф пятый. Процедура достаточно доступная и сделать ее можно за копейки

На деле всегда нужно взвешивать все за и против. В любом вмешательстве необходимо оценивать и квалификацию хирурга или косметолога, а также препараты, которые используются. «Процедуры на губах действительно недешевые. Если мы говорим про качественную процедуру, то нужно использовать хорошие препараты, а они, как правило, европейского или американского производства. В связи с этим они недешевые сами по себе в закупке. Отсюда и цена за процедуру, которая не может быть низкой. Плюс в стоимость входит и услуга специалиста, который вложил определенные ресурсы в обучение. Высокий уровень мастера подразумевает, что у него все процедуры будут стоит дороже», — отмечает пластический хирург. А значит, если встречается предложение сделать губы буквально на коленке и по цене «за тысячу», такие варианты стоит обходить стороной. Потому что тут как раз вероятность того, что все мифы, описанные выше, станут вовсе не мифами, а суровой реальностью.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Источник: aif.ru