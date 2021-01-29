Алла Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram и подписалась на Навального

Филипп Бедросович опубликовал у себя в Instagram-аккаунте длинный пост, с призывом не устраивать митинги в поддержку политика Алексея Навального.

Примадонна Алла Пугачева отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова

Примадонна Алла Пугачева отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, которому недавно запретили въезд на территорию Литвы из-за Крыма. Подробности — уже в нашем материале.

Вероятнее всего, причиной отписки эстрадной певицы от эпатажного артиста стали политические разногласия, которые возникли между экс-супругами.

Известно, что 23 января в России состоялись протестные акции. А накануне этой даты Филипп Бедросович опубликовал у себя в Instagram-аккаунте длинный пост, с призывом не устраивать митинги в поддержку политика Алексея Навального.

Предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело, — написал Киркоров.

У Аллы Пугачевой видимо другая точка зрения и она решила подписаться на профиль оппозиционера в Instagram.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что Алла Борисовна отписалась от Киркорова уже давно, якобы, после некой ссоры, которая произошла между бывшими супругами еще в прошлом году.

Отсутсвие артиста в подписках примадонны сложно было не заметить, ведь у нее всего их 112. Там есть рецепты блюд, странички о православии, аккаунты известных, "шоубизнесовые" друзья, их родственники, блогеры-журналисты Юрий Дудь и Ирина Шихман, политический деятель Ирина Хакамада и к этому списку теперь уже присоединился Алексей Навальный.

Источник: hochu.ua