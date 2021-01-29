Алла Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram и подписалась на Навального

Примадонна Алла Пугачева отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, которому недавно запретили въезд на территорию Литвы из-за Крыма. Подробности — уже в нашем материале.
Вероятнее всего, причиной отписки эстрадной певицы от эпатажного артиста стали политические разногласия, которые возникли между экс-супругами.
Известно, что 23 января в России состоялись протестные акции. А накануне этой даты Филипп Бедросович опубликовал у себя в Instagram-аккаунте длинный пост, с призывом не устраивать митинги в поддержку политика Алексея Навального.
Предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело, — написал Киркоров.
У Аллы Пугачевой видимо другая точка зрения и она решила подписаться на профиль оппозиционера в Instagram.
Некоторые Telegram-каналы сообщают, что Алла Борисовна отписалась от Киркорова уже давно, якобы, после некой ссоры, которая произошла между бывшими супругами еще в прошлом году.
Отсутсвие артиста в подписках примадонны сложно было не заметить, ведь у нее всего их 112. Там есть рецепты блюд, странички о православии, аккаунты известных, "шоубизнесовые" друзья, их родственники, блогеры-журналисты Юрий Дудь и Ирина Шихман, политический деятель Ирина Хакамада и к этому списку теперь уже присоединился Алексей Навальный.
Источник: hochu.ua