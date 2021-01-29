Как посадить огурцы на рассаду 2021? Зозуля, апрельские, китайские когда, как и какой сорт сажать

Сорта приспособлены к открытому грунту, менее прихотливы, однако обладают меньшей урожайностью по сравнению с гибридами.

После долгой зимы хочется получить хороший урожай огурцов как можно раньше

Хрустящие и ароматные, свежие или маринованные огурцы. Кто их не любит? После долгой зимы хочется получить хороший урожай огурцов как можно раньше. Для этого необходимо знать некоторые нюансы выращивания ранних сортов.

Выращивание ранних сортов рассадным способом Выращивание рассадным способом ускоряет получение плодов в среднем на две недели.

Для получения раннего урожая выбирают следующие сорта огурцов:



Апрельский;Герман;Зозуля;Каскад;Пальчик;Китайский (фермерский или «китайские змеи») и другие.

Все вышеуказанные сорта огурцов обладают хорошими сортовыми качествами и урожайностью.

Подготовка семян к посеву

Для получения качественной рассады необходимо выбрать подходящий посадочный материал. Различают сортовые семена и гибриды. Гибриды (упаковка маркируется аббревиатурой «F1») самоопыляемые, устойчивы к болезням, в большей степени предназначены для теплиц.

Справка! Сорта приспособлены к открытому грунту, менее прихотливы, однако обладают меньшей урожайностью по сравнению с гибридами. Перед посевом отберите крупные, полнотелые семена. Затем подержите их в растворе марганцовки 20 минут. После чего промойте водой.

Вместо марганцовки используют двухпроцентный раствор перекиси водорода или раствор борной кислоты (половина чайной ложки порошка на стакан воды). Чтобы отделить невсхожие семена, их проращивают до появления корешков длиной 0,5 см, поместив во влажную среду. Для этого подходит влажная марля или ткань, сложенные в 2-3 слоя, вата, также используются опилки. Если планируется высаживание рассады в открытый грунт, семена желательно закаливать.

Замоченные семена, помещенные во влажную ткань, два дня хранят в холодильнике при температуре от 0 до 2 градусов. После закаливания производят посадку.

Посев семян и выращивание рассады Важно рассчитать сроки посева, чтобы размер рассады был оптимальным. Ранняя высадка рассады приводит к замерзанию растения. Слишком поздняя посадка задержит сроки плодоношения.

Срок посева будет зависеть, в первую очередь, от места выращивания огурцов: в открытом грунте или в теплице. Как правило, в обогреваемые теплицы огурцы высаживают в начале марта. В пленочные и остекленные парники – в середине мая. В средней полосе для необогреваемых теплиц посев семян производят в середине апреля, а для грунта – в конце апреля. Посев желательно осуществлять в торфяные стаканчики в заранее пролитую слабым раствором марганцовки почву. Также в качестве тары используют маленькие горшки, бумажные стаканы, баночки от молочных продуктов. Грунт выбирают с высоким содержанием торфа. Семена заглубляют на 1-2 см, присыпают грунтом. Стаканы расставляют в поддоне, накрывают пленкой и ставят в теплое место. После появления всходов (через 3-4 дня), пленку снимают, рассаду помещают на светлое окно.

Важно! До появления всходов семена в почве должны находиться в диапазоне 25-28 градусов. После прорастания температуру снижают на 4-6 градусов. После прорастания дважды производят отбраковку уродливых или сильно отстающих в росте сеянцев. Полив осуществляется каждые 2-3 дня отстоянной водой. Для поддержания влажности, между стаканами рекомендуется поставить банки с водой. На момент посадки в открытый грунт побеги должны достигнуть возраста 2-3 недели и иметь 3-4 листика.

Когда и как сажать «апрельские» огурцы на рассаду

Апрельский – высокоурожайный ранний гибрид огурца, идеально подходящий для консервирования. Сорт самоопыляющийся, возможно выращивание на подоконнике. Гибридные семена обычно подготовлены к посадке производителем. Однако многие огородники дополнительно обрабатывают семена. В таком случае посадочный материал подвергается сортировке, прогреванию, протравлению раствором марганца и проращиванию с дальнейшим закаливанием. Рассаду высаживают на 20-25 день после всходов. Повышенная холодоустойчивость данного сорта позволяет высаживать его в открытый грунт в середине мая. Следовательно, для своевременного получения рассады, семена следует засеять в конце апреля.

Особенности выращивания рассады огурцов «Зозуля»

Зозуля – урожайный раннеспелый самоопыляемый гибрид. Рассадный способ оптимален для получения хорошего урожая огурцов этого сорта. Также, как и предыдущий гибрид, Зозуля проращивают и засевают в специальные торфяные горшки. Обычно семена высаживают за месяц до посадки на постоянное место. Как у предыдущего сорта, оптимальный срок посева – конец апреля. Сорт боится сырости, поэтому почва должна хорошо просыхать между поливами. Пересадку рассады осуществляют после 15 мая, когда почва хорошо прогрета. Обычно Зозуля выращиваются в теплицах. При пересадке в открытый грунт саженцы желательно укрывать на ночь, чтобы не замерзли.

Отличия выращивания рассады сорта «Герман»

Герман – суперранний высокоурожайный сорт, приспособленный как для выращивания в открытых грядках, так и в парниках. Отличается мощной рассадой, плохо переносящей пересадку. Посев семян должен осуществляться в просторные емкости, извлечь рассаду из которых не составит труда. Плохая устойчивость к пониженным температурам позволяет высаживать растения в открытый грунт только после прогрева воздуха до плюс 15-20 градусов без резких перепадов. Первые плоды появляются через 40 дней после всходов.

Посадка «Китайских» огурцов на рассаду

Сорт характеризуется неприхотливостью, урожайностью, длинными плодами внушительных размеров, отличными вкусовыми показателями. Отличается плохой всхожестью в открытом грунте, поэтому чаще выращивается рассадным способом. Кроме того, рассадный способ обеспечивает лучшие качества, такие как размер и форма. Обработка семян и посадка на рассаду осуществляется стандартным способом. Семена сажают в горшки диаметром не менее 25 сантиметров. Всходы появляются через 6-7 дней, а иногда спустя 2 недели. Идеальная температура для всходов – 32 градуса. В открытый грунт китайские огурцы высаживают в возрасте 25-30 дней при достижении 15-20 см в высоту. Под укрывной материал рассаду высаживают в середине мая, а в грунт – в начале июня.

Источник: rusfermer.net