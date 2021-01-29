Когда пикировать перец по лунному календарю 2021: Благоприятные дни для перца по Луне

Пикировка – это распределение саженцев из общей ёмкости по отдельным контейнерам для того, чтобы они не затеняли друг друга во время роста, и во избежание переплетения корешков.

Разведение болгарских перцев – занятие интересное, однако непростое

Разведение болгарских перцев – занятие интересное, однако непростое, молоденькие саженцы довольно капризны и требуют аккуратного и бережного ухода. Корешки молодых растений нежные, очень чутко реагируют на пересадку. Садоводы со стажем рекомендуют проводить пикировку на ранних стадиях выращивания, тогда в дальнейшем перчики будут более выносливыми и сильными.

Лунный календарь и пикировка

СПРАВКА! Пикировка – это распределение саженцев из общей ёмкости по отдельным контейнерам для того, чтобы они не затеняли друг друга во время роста, и во избежание переплетения корешков. Процедура проводится после появления первого или второго настоящего листочка на ростке. Многие опытные огородники пикируют перцы, ориентируясь на лунный календарь.

Воздействие фаз Луны приблизительно одинаково на все организмы, содержащие воду, в том числе, и на растения.

Новолуние – фаза Луны, неблагоприятная для роста и развития растений, вся живительная влага накапливается в корнях. В это время лучше воздержаться от пересаживания.

Растущая Луна сопровождается активным ростом и процветанием, весь нектар перемещается от корневой системы вверх по стеблям к листьям и цветам. Это наиболее подходящее время для процедуры пикирования сладкого перчика. Даже в случае повреждений корневая система не пострадает сильно, большая вероятность того, что саженец выживет.

Далее наступает полнолуние – это время, когда всё питание скоплено в верхней части растений – в листьях и бутонах. Но совсем скоро вся жидкость начнет перемещаться обратно к корням. Полнолуние, как и новолуние – это период приостановления всех работ по посадкам и пересадкам.

Четвертая стадия Луны – убывание. Живительные соки растительных культур опускаются глубоко в корни и скапливаются там. Ничего страшного не случится, если производить пикировку в этот интервал. Это нейтральная стадия для пересаживания болгарского перчика.

Кроме этих четырех положений Луны на процесс земельных работ влияет такой показатель, как знак Зодиака, в котором она в этот момент находится. Существуют более плодовитые знаки, совсем не плодородные и нейтральные. Каждый из них влияет на ту или иную садово-огородную деятельность по- своему. Для пикирования подходят дни, когда Луна пребывает в Тельце, Весах, Скорпионе. Самые неблагоприятные для данной процедуры символы: Рыбы считаются плодородным символом, но для пикировки он категорически не подходит. Воздержаться от данного вида работ нужно и в день Стрельца, Овна, Близнецов и Девы. Обычно перец начинают сеять в феврале, и к марту у него уже появляется 2-3 настоящих листочка. Этот этап роста наиболее подходящий для пикирования.

ВНИМАНИЕ! Чтобы операция прошла безболезненно для молоденьких побегов, нужно обильно полить их за сутки. В день пересаживания лучше не поливать ростки. Так будет легче отделить корешки, не повреждая их.

К самому процессу пересадки нужно подойти очень тщательно.

Сначала готовим почву, в которую будем помещать наши перчики. Самый подходящий грунт на основе торфа и перегноя, желательно добавить песок и полевую землю, чтобы почва была более рыхлая. Ёмкости для саженцев должны быть высокими, тогда корневая система будет более сильной и хорошо разрастется. На дне нужно проколоть несколько отверстий, чтобы земля не закисала. Далее высыпаем грунтовую смесь. В земле продавливаем небольшое углубление. Пикирование производится на ту же глубину, которая была изначально при посеве, глубже высаживать не нужно. В ямочку наливаем немного воды. Приступаем к самому главному – пересадке ростков. Аккуратно подкапываем подручным инструментом росток и вытаскиваем, придерживая за стебель. Подробнее отом как проводится пикировка читайте в статье.

ВАЖНО! Отщипывать главный корешок, как это делается у томатов и других овощных культур, не нужно. Пасленовые плохо переносят такую манипуляцию и могут даже погибнуть. Просто помещаем саженец в подготовленную лунку, затем присыпаем землёй, слегка уплотнив её. После всех манипуляций саженцы желательно поставить туда же, где они находились до этого. Тогда адаптируются они за пару-тройку дней.

Первые два дня нужно защищать перчики от попадания яркого солнечного цвета. Перед проведением пикировки необходимо свериться с Лунным календарем, чтобы выбрать самые подходящие даты и исключить неблагоприятные.

Лунный календарь для пикировки перцев на март

Самые благоприятные дни для пикировки– 2, 3, 16 и 17 марта.

Нежелательные дни – 1, 4, 5, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30 марта.

1.03 – Рост полумесяца в Овне. Созвездие не является плодородным. Нежелательны любые манипуляции с плодово-ягодными культурами.

2.03 – возрастающий месяц в созвездии Тельца. Плодовитый знак. Живительная влага движется от корневой системы по стеблю к листочкам и далее к плодам. Это наиболее благоприятное время для таких садовых работ. 3.03 — Полумесяц все ещё увеличивается, этот день также находится под влиянием Тельца и очень благоприятен. Соки все ещё движутся от корней к стеблям и выше.

4.03 – Несмотря на то, что полумесяц всё ещё в Тельце, день не подходит для пересадочных работ, так как большие шансы при обработке почвы повредить корневую систему. 5.03 – эта стадия называется первая лунная четверть, располагается под созвездием Близнецы. Неблагоприятный день для проведения огородных манипуляций. К тому же, на этом этапе наблюдается неустойчивый энергетический баланс. Воздержитесь от любых видов сельскохозяйственных работ. 16.03 – стареющий полумесяц в знаке Скорпиона. Это один из самых плодоносных знаков, урожайней только Рак. Несмотря на убывание Лунного серпа, день является очень плодотворным.

17.03 – Все ещё происходит старение Луны под воздействием Скорпиона. В эти сутки все жизненные соки спускаются к корням, питая и наполняя их силой и ростом. Благоприятный день.

18.03 – Лунное старение продолжается, эти сутки пройдут под созвездием Стрельца. Один из наименее плодовитых символов. Совершенно не подходит для работ с наземными растениями, как с побегами, так и с подземной их частью.

21.03 – Уменьшающийся месяц в созвездии Козерога. Силы растения сосредоточены в корнях. Средний по плодородности день, неподходящий для пересадочных действий.

25.03 – Убывающий полумесяц в Водолее. Неурожайный символ. Этот период не подходит для любых посадок и пересадок. Большой риск гибели побегов.

26.03 – полумесяц идет на убыль в Рыбах. Плодоносный символ, но не подходящий для манипуляций с пересаживанием, потому что это время созидания, разделять, а значит, и разрушать корневища нельзя.

28.03 – новолуние под созвездием Овна. Вдвойне неблагоприятные сутки. И фаза лунного диска, и зодиакальный символ не созданы для каких-либо садовнических операций.

29.03 – Возрастающий полумесяц в Овне. Созвездие бесплодное, поэтому не стоит работать с рассадой.

30.03 – Растущий месяц в Тельце. Очень плодородный знак и фаза, но не подходящий для пересадки.

Остальные дни являются нейтральными для работ по пикировке сладкого перчика.

Источник: rusfermer.net