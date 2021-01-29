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Какие годовщины свадьбы нельзя отмечать, чтобы не навлечь несчастья на брак

21:20 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Многие пары с каждым годом с размахом празднуют свою годовщину совместной жизни. Но, не всем известны даты, которые не следует отмечать, чтобы не притянуть в свою жизнь неудачи и проблемы.

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Иногда счастье действительно любит тишину

Существуют поверья, которые гласили, о том, что чем больше людей знают о свадьбе, тем крепче у молодых будет семья. Многие пары с каждым годом с размахом празднуют свою годовщину совместной жизни. Но, не всем известны даты, которые не следует отмечать, чтобы не притянуть в свою жизнь неудачи и проблемы.

Не повод устраивать гуляния даже прожив 10 лет в прекрасном браке. Скорее всего – это повод подумать о будущем, о планах, которые до сир пор не реализованы по каким-то причинам. Вместо того, чтобы праздновать этот день в шумной компании, лучше посидеть вдвоем и подумать о своих целях.

Если пара прожила 16 лет в браке, то это не означает, что стоит устраивать пир на весь мир. Предки считали, что только тихий ужин вдвоем помогут укрепить отношения между людьми. Если былая страсть угасает, то эта дата считается самой подходящей для второго медового месяца.

Если пара прожила вместе 20 лет, то этот юбилей можно назвать экватором со дня свадьбы. Это означает, что пора отдохнуть от компаний, чтобы сохранить силы для следующей даты.

После 30 лет совместной и счастливой жизни люди все реже и реже хотят праздновать свою годовщину. Не принято отмечать 32-ю и 33-ю годовщину со дня свадьбы. Именно данные даты считаются самыми переломными в отношениях двух людей.

Если хочется вспомнить юные годы, то лучшим решением будет посидеть на диване и пересмотреть старые фотоснимки или даже видео со дня свадьбы. Вспомнить какие-то трогательные моменты или даже смешные истории, которые случились в этот день. Таким образом люди смогут вернуть угасающие чувства и показать друг другу свою любовь.

Влюбленным парам также не стоит отмечать 36 лет совместного брака. Эта дата свадьбы называется «костяной фарфор». Если задуматься об названии, то оно подскажет, что у пары могут даже самые доверительные и крепкие отношения разбиться. Повлияет даже самая бытовая неурядица, из которой может вырасти клок обид, или серьезная ссора.

Источник: rsute.ru

годовщины нельзя отмечать свадьба традиции
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