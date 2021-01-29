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Красота / Общество

Девочка родилась с седыми волосами. Как она выглядит сейчас, в свои 2 года?

23:20 29.01.2021 Фото: instagram.com/p/B83mLTglFYr/?utm_source=ig_embed
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Фото девочки восхитили Сеть. Многие пользователи сравнивают внешность малышки с диснеевскими персонажами.

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2-летняя малышка по имени Майя появилась на свет с редкой генетической болезнью

2-летняя малышка по имени Майя появилась на свет с редкой генетической болезнью, из-за которой одна прядь в ее волосах седая.

Майя родилась в 2018 году в городе Джерикоакоара (Бразилия). 42-летняя мама девочки Талита Юсеф Азиз Вийера не удивилась этой особенности, поскольку она имеет ее сама.
Такое нарушение называется пиебалдизм.

Справка:

Пиебалдизм (неполный альбинизм) — редкое аутосомно-доминантное депигментное заболевание, характеризующееся прядью волос белого цвета на темени и гиперпигментными пятнами в зонах депигментации кожи.

Эта болезнь имеет наследственный фактор: мама Талиты, ее дедушка, двоюродные братья и тетя также имеют эту особенность.

Талита призналась, что в подростковом возрасте комплексовала из-за своей "изюминки", и даже пыталась скрыть свою светлую прядь. Со временем она поняла, что другие люди видят красоту в различиях.

"Я пыталась скрыть свои белые волосы, пока мне не исполнилось 20. Переживала, что люди будут травить меня. Вскоре я поняла, что я уникальна. Я хочу подать этот пример Майе. Люди всегда останавливают нас, чтобы сказать, насколько она особенная", - говорит женщина.

Фото девочки восхитили Сеть. Многие пользователи сравнивают внешность малышки с диснеевскими персонажами: Круэллой из мультфильма "101 далматинец" и Шельмой из комиксов о людях-икс. Тогда Талита решила воплотить это в жизнь. Посмотри, что получилось:

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Публикация от Talyta Youssef (@talytayoussef)

Источник: clutch.ua

2-летняя девочка волосы генетическая болезнь пиебалдизм родилась с седыми волосами седые волосы Талита Юсеф Азиз Вийера
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