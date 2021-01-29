Разрешение на травматическое оружие 2021

Разрешение выдается далеко не всем, лицензия не положена людям с судимостью или погашенной судимостью.

Травматическое оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения требует получения специального документа, подтверждающего право на покупку и владения им

Травматическое оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения требует получения специального документа, подтверждающего право на покупку и владения им. В данную категорию относятся бесствольные и «газовые» пистолеты, нелетальные огнестрельные модели. Мощность такого оружия не должна превышать 91 Дж., при его использовании применяются травматические патроны.

Отказ в выдаче лицензии

Разрешение выдается далеко не всем, лицензия не положена людям с судимостью или погашенной судимостью.

Гражданам, совершившим преступления, будет отказано в получении разрешения на ношение травматического оружия на следующие сроки:

наказание без лишения свободы -12 мес.;

преступления средней тяжести - 36 мес.;

тяжкие преступления - 72 мес.;

особо тяжкие преступления - 96 мес.

Недееспособные граждане, или состоящие на учете в полиции правонарушители, лицензию также не получат.

Другие ограничения на выдачу лицензии:

возраст младше 18 лет;



отсутствие регистрации по месту жительства;пребывание в местах лишения свободы;несоответствие медицинским требованиям;отсутствие пакета документов;нахождение на учете в наркологическом, психдиспансере.

Условия получения

Обязательным условием выдачи разрешения на оружие считается наличие сейфа. Для хранения оружия для охоты шкаф должен быть оснащен 2 замками. Для содержания травматических пистолетов подойдет любой сейф с замком и толщиной стенок от 1 мм. Сейф должен находиться в закрытом помещении, монтироваться к стене болтами диаметром от 6 мм.

Как получить разрешение на травматическое оружие в 2021 году

При условии отсутствия судимости, других поводов для отказа необходимо предоставить пакет документов.

Необходимые документы на разрешение на оружие в 2020 году:

заявление;

копия паспорта;

акт проверки условий хранения оружия;

госпошлина (500 руб.);

мед. справка;

свидетельство о сдаче экзамена;



2 фото 3×4 см.

Этапы получения лицензии:

прохождение медосмотра - обследование включает прохождение психиатра, офтальмолога, нарколога;

прохождение платных курсов на получение оружия, обучение включает изучение законов и правил техники безопасности;

проверка сейфа сотрудником полиции, на ее основании выписывается рапорт.

Лицензия выдается в течение месяца, один дубликат остается у продавца, второй - в полиции. В течение полугода после получения лицензии можно покупать оружие и кобуру, в течение 14 дней проводится его регистрация.

Продление разрешения на оружие в 2021 году

Через пять лет после получения лицензии документ требует продления. Для этого необходимо предоставить те же самые документы, копию уже выданной лицензии.

Отказ в продлении может быть получен по следующим причинам:

привлечение к административной ответственности;

выявление значительных дефектов, изменение конструкции;

нарушение правил хранения травматического оружия.

Подавать заявление на продление лицензии рекомендуется за 2 месяца до окончания ее действия, этого времени должно хватить для прохождения всех формальных процедур.

Источник: ru-biss.ru