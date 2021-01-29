Разрешение на травматическое оружие 2021

Травматическое оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения требует получения специального документа, подтверждающего право на покупку и владения им. В данную категорию относятся бесствольные и «газовые» пистолеты, нелетальные огнестрельные модели. Мощность такого оружия не должна превышать 91 Дж., при его использовании применяются травматические патроны.
Отказ в выдаче лицензии
Разрешение выдается далеко не всем, лицензия не положена людям с судимостью или погашенной судимостью.
Гражданам, совершившим преступления, будет отказано в получении разрешения на ношение травматического оружия на следующие сроки:
наказание без лишения свободы -12 мес.;
преступления средней тяжести - 36 мес.;
тяжкие преступления - 72 мес.;
особо тяжкие преступления - 96 мес.
Недееспособные граждане, или состоящие на учете в полиции правонарушители, лицензию также не получат.
Другие ограничения на выдачу лицензии:
возраст младше 18 лет;
пребывание в местах лишения свободы;
несоответствие медицинским требованиям;
отсутствие пакета документов;
нахождение на учете в наркологическом, психдиспансере.
Условия получения
Обязательным условием выдачи разрешения на оружие считается наличие сейфа. Для хранения оружия для охоты шкаф должен быть оснащен 2 замками. Для содержания травматических пистолетов подойдет любой сейф с замком и толщиной стенок от 1 мм. Сейф должен находиться в закрытом помещении, монтироваться к стене болтами диаметром от 6 мм.
Как получить разрешение на травматическое оружие в 2021 году
При условии отсутствия судимости, других поводов для отказа необходимо предоставить пакет документов.
Необходимые документы на разрешение на оружие в 2020 году:
заявление;
копия паспорта;
акт проверки условий хранения оружия;
госпошлина (500 руб.);
мед. справка;
свидетельство о сдаче экзамена;
Этапы получения лицензии:
прохождение медосмотра - обследование включает прохождение психиатра, офтальмолога, нарколога;
прохождение платных курсов на получение оружия, обучение включает изучение законов и правил техники безопасности;
проверка сейфа сотрудником полиции, на ее основании выписывается рапорт.
Лицензия выдается в течение месяца, один дубликат остается у продавца, второй - в полиции. В течение полугода после получения лицензии можно покупать оружие и кобуру, в течение 14 дней проводится его регистрация.
Продление разрешения на оружие в 2021 году
Через пять лет после получения лицензии документ требует продления. Для этого необходимо предоставить те же самые документы, копию уже выданной лицензии.
Отказ в продлении может быть получен по следующим причинам:
привлечение к административной ответственности;
выявление значительных дефектов, изменение конструкции;
нарушение правил хранения травматического оружия.
Подавать заявление на продление лицензии рекомендуется за 2 месяца до окончания ее действия, этого времени должно хватить для прохождения всех формальных процедур.
Источник: ru-biss.ru