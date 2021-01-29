Путин поручил изучать в школах наследие отечественного кино

Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа

Соответствующее поручение дано Минпросвещения и Минкультуры.

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

"Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ", - говорится в тексте поручений, опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

27 октября 2020 года Путин на заседании Совета по культуре и искусству высказал мнение, что показывать школьникам классические отечественные фильмы - это правильная идея.

Программы в сфере искусств

Президент поручил правительству утвердить в рамках нацпроекта "Образование" нормативы охвата дополнительными общеобразовательными программами в области искусств не менее 14% детей в возрасте от пяти до 18 лет.

"Правительству Российской Федерации: утвердить в рамках реализации национального проекта "Образование" нормативы охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств, в том числе дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств, исходя из необходимости охвата такими программами, соответственно, не менее 14 процентов детей в возрасте от пяти до 18 лет и не менее 12% детей в возрасте от семи до 15 лет", - говорится в поручении.

Отмечается, что срок выполнения поручения - 15 апреля 2021 года.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Он направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, а также на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Источник: tass.ru