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Пенсии будут назначать без посещения Пенсионного фонда. Какие именно?

14:50 29.01.2021 Фото: pixabay
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Зачем инвалиду брать справку о том, что у него инвалидность, идти и оформлять в ПФР пенсию, если можно получить эту информацию в реестре инвалидов? Мы избавляем граждан от необходимости хождения

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В беззаявительном порядке будет назначаться не только социальные пенсии

Порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности может стать беззаявительным, без обращения граждан предложено и пересчитывать некоторые выплаты — в этом случае будет действовать так называемая презумпция согласия. Законопроект с такими нормами Госдума приняла в первом чтении.

Как ранее пояснил один из авторов документа, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, документ фактически вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии.

«Особенно он актуален в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции, а не ходить по инстанциям и подвергаться риску заражения», — отметил Турчак, комментируя внесение законопроекта 15 декабря.

Аналогичные правила могут распространить на досрочные пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости.

Также инициатива обязывает Пенсионный фонд раз в три года, начиная с достижения человеком возраста 45 лет, информировать россиян о предполагаемом размере пенсии.

Ещё одно положение документа предусматривает назначение в беззаявительном порядке страховых пенсий по старости людям, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца (в случае, если это выгодно пенсионеру).

В беззаявительном порядке будет назначаться не только социальные пенсии, но и региональные соцдоплаты.

«Данный законопроект — о трёх принципиальных вещах, — пояснил на пленарном заседании один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. — Первое, и к этому мы пришли во многом из-за пандемии ковида: ещё с советских времен сложилась практика, если человеку положена какая-либо выплата, значит, он должен собрать справки, прийти и написать заявление. А зачем это делать в нынешних условиях, когда госорганы могут просто обменяться информацией? Зачем инвалиду брать справку о том, что у него инвалидность, идти и оформлять в ПФР пенсию, если Пенсионный фонд автоматически может получить эту информацию в реестре инвалидов? Мы избавляем граждан от необходимости хождения».

Также, по словам депутата, законом вводится презумпция согласия: до сих пор требовалось написать заявление, когда человеку улучшалось его положение или назначалось что-то дополнительно. «Например, человеку положена доплата к пенсии, потому что она не дотягивает до прожиточного минимума — пиши заявление на эту доплату. Зачем? Если положение улучшается, назначается более высокая пенсия, дополнительная выплата, мы теперь будем исходить из презумпции согласия», — пояснил Исаев.

Кроме того, по словам депутата, данный законопроект позволит людям заранее знать о том, какая у них формируется пенсия. «Это чрезвычайно важно, потому что вы знаете, что многие люди получают заработную плату  серую, за них не отчисляются взносы, а потом они приходят и говорят: «Почему нам назначили такую маленькую пенсию?», — сказал он.

По мнению депутата, у людей должна быть возможность «предъявить претензии своему работодателю и как-то скорректировать заведомо своё поведение для того, чтобы заработать более высокую пенсию».

Источник: pnp

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