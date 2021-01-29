3 вида маникюра, которые навсегда вышли из моды

К сожалению, объемная и бархатистая текстура на ногтях изжила себя, что часто происходит с нашумевшими трендами, и больше не считается писком моды.

Из года в год женщины повторяют дизайны маникюра, часто не задумываясь о их новизне и свежести

Кому как не нам, девочкам, знать о том, насколько скоротечна мода. Чуть ли не каждый сезон все модницы выкидывают старые вещи и бегут за обновками. Но многие ли из нас обращают внимание на актуальность других элементов образа, таких как маникюр например?

Из года в год женщины повторяют дизайны маникюра, часто не задумываясь о их новизне и свежести. Хотя всем и понятно, что старый-добрый "френч" останется незаменимо востребованным сквозь время, но как обстоят дела с другими "образами" для ноготков?

Сегодня мы расскажем вам о том, какие дизайны маникюра вышли из моды и никогда больше не вернут свою востребованность.

1. Маникюр с посыпкой из акрила

Данный дизайн был крайне популярен еще несколько лет назад. К сожалению, объемная и бархатистая текстура на ногтях изжила себя, что часто происходит с нашумевшими трендами, и больше не считается писком моды.

2. Маникюр с лепкой

Цветочки, звездочки, листочки, полосочки — да все что угодно! Именно эти и другие элементы пестрили на ногтях модниц, когда в трендах находилась лепка из акрила или геля. С приходом в моду минимализма и отдельных акцентов, данный дизайн перестал иметь особый спрос, и по прогнозам мастеров, больше никогда не возглавит топ тенденций.

3. Маникюр с вензелями

Некогда популярные вензеля, считавшиеся роскошным элементом в дизайне ногтей, теперь выглядят довольно неактуально, и даже старомодно. Эта тема выгорела, как и акриловая посыпка, ведь их часто сочетали. Тем не менее, можно сказать, что вензеля просто "эволюционировали" в другие узоры.

Вот эти три основних дизайна, которые, напомним, по мнению мастеров, вышли из моды навсегда. Но давайте также помнить, что тренды трендами, а ваши личные предпочтения — намного важнее. Поэтому делайте маникюр, который будет радовать вас, не обращая внимания на скоротечную моду!

Источник: hochu.ua