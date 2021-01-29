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Почему никогда нельзя носить икону в кошельке? Где должны стоять иконы в доме?

22:20 29.01.2021 Фото: pxhere.com
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Чаще всего иконы стоит поставить в северо-восточной стороне дома.

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Многие люди часто носят образ святого в кошельке с деньгами, в сумке
Сюжет: Православные обряды
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Многие люди задаются вопросом, можно ли в кошельке носить икону. По мнению экспертов, деньги, которые находятся вместе со святым образом, могут негативно повлиять на удачу и финансовое благополучие.

Иконы – это святыня, к ним относятся с большой осторожностью. Многие люди часто носят образ святого в кошельке с деньгами, в сумке. По мнению священников и православных, так нельзя поступать, так как Бог может сильно разгневаться. К иконам стоит относиться с большой осторожностью, чтобы в свою жизнь не привлечь неудачи, плохое самочувствие.

К иконам должен быть доступ, чтобы люди могли помолиться перед ними, попросить прощение. Это поможет не только избавиться от всех жизненных неудач, но и от плохого самочувствия.

Чтобы Святой лик привлекал в жизнь счастье и удачу, обязательно нужно уделить внимание тому, где его разместить. Чаще всего иконы стоит поставить в северо-восточной стороне дома. Это не только избавляет семью от всех невзгод, но и улучшает самочувствие. С иконами связано много примет и суеверий, их нельзя вешать в тех местах, где размещены различные игрушки, украшения, шкафы.

Для священного образа советуют уделить особое место. Это не только привлечёт удачу, но и повлияет на успех. Икона может быть именной, или же Богородицы, Иисуса Христа. Покупать иконы советуют священники только в церкви. Так как такие образы обладают особой силой и энергетикой. Подаренные иконы советуют предварительно освятить в церкви. Это поможет избавить их от негативной энергетики и привлечёт удачу в дом.

Источник: rsute.ru

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