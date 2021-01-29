Чем исламские наложницы отличаются от жен? Права и обязанности мусульманских женщин

Мусульманин может жениться два, три и более раз на женщине, которая ему нравится.

Исламские наложницы несколько отличались от жен у мусульман

Исламские наложницы несколько отличались от жен у мусульман. Дело в том, что мусульманин мог иметь интимную связь исключительно со своей женой или же наложницей. Даже речи и быть не могло о связи на стороне. Таким образом, возникает вопрос о различии между этими двумя женщинами.

Отличие исламских наложниц от жен

Наложницу ни в коем случае нельзя назвать тайной любовницей, с которой у мужчины возникает интимная связь, как это бывает часто у европейцев или американцев, к примеру. Наложницу можно назвать настоящей рабыней или же невольницей. При этом законная жена знает о том, что у ее мужа есть связь с ней. В Коране так и сказано, что мусульманин может жениться два, три и более раз на женщине, которая ему нравится.

При этом представительницы прекрасного пола могли стать наложницами лишь в двух случаях – если они были взяты в плен или же подарены кем-то своему господину. При этом абсолютно любой мусульманин мог иметь наложниц и содержать их. А вот с женами мужчина заключал законный брак.

Перед церемонией бракосочетания мусульманин должен был получить согласие родителей девушки или же ее опекунов, а затем сделать свадебные подарки. А у жены были как обязанности, так и права. Так, к примеру, жена могла полностью претендовать на внимание мужа и не меньше, чем он уделяет своим наложницам и другим женам.

Право на собственность у жены мусульманина также было. И богатства ей доставались в случае развода. А вот наложницы даже понятия не имели о правах. Ислам на самом деле против таких понятий, как прелюбодеяние и блуд. Но важно понимать, что у восточных мужчин весьма страстный характер и врожденная полигамность. Поэтому Ислам допускает некоторые интимные плотские радости. Однако они могут быть исключительно в кругу семьи.

Особенности брачной жизни у мусульман раньше

Коран полностью отрицает убиение женщин и детей, если идет война. По этой причине представительниц прекрасного пола попросту брали в плен. Этих рабынь кормили, одевали, а также оберегали их собственную честь. Если при этом женщина не обладала красивой внешностью или же ее возраст был уже не молодой, тогда она оставалась обычной прислугой. Если же представительница прекрасного пола была красива собой, да еще и молода, то она довольно быстро оказывалась в постели своего хозяина.

У наложниц не было никаких прав. Однако ее господин все же нес некоторую ответственность перед ней. Если наложница носила под своим сердцем ребенка, то ее господин не имел права иметь с ней интимную связь. Если ранее у наложницы был другой хозяин, который имел с ней интимную связь, то с ней также нельзя было уже спать. Но запрет снимался после одной менструации. Изнасилование или же принуждение к половому акту Коран полностью запрещает.

Однако вряд ли подобных установок придерживались мужчины. Также мужчина не имел права принуждать свою наложницу к проституции. Если рабыня рожала от своего господина ребенка, то он должен был давать ей свободу. При этом малыша мусульманин признавал своим так же, как и от законных жен. Сейчас же институт наложниц уже не существует, и понятия рабства полностью исчезли.

Источник: rsute.ru