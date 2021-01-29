Пасха 2021 года: Что можно и нельзя делать 2 мая в Светлое Христово Воскресение

Тому, кто проснется в день Пасхи с первыми лучами солнца, для того весь год будет удачным. Удача, благополучие и радость станут его верными спутниками.

В текущем году Светлое Христово Воскресение выпадает на 2 мая

Верующим важно знать, когда в 2021 году будет православная Пасха, чтобы успеть к ней подготовиться. Дату торжества высчитывают на несколько лет вперед, руководствуясь специальной формулой. В текущем году Светлое Христово Воскресение выпадает на 2 мая.

Особенности празднования Пасхи

Празднику Воскресения Господня предшествует Великий пост. Когда он закончится, тогда можно будет есть все, но в меру. Потому что нужно правильно разговляться без вреда для здоровья.

Алкоголем желательно не злоупотреблять, позволив себе только немного красного вина.

Пасха – большой, церковный праздник. На него не распространяются ограничения предыдущих дней Страстной Седмицы.

Поститься уже не нужно. Первая трапеза — сразу после Литургии и причастия, утром 2 мая 2021 года.

Только тем, у кого смена выпадает на праздник, работать не только можно, но и нужно.

Обычно это те, кто спасают жизни людей. Потому им разрешается выполнять свои обязанности, несмотря на торжественность дня.

Что можно и нельзя делать на Пасху

Не стоит заниматься домашними делами, отложив тяжелую работу и все хлопоты. Важно посвятить этот день радости.

Отдыхать, собираться в кругу родных и близких за праздничным столом, есть вкусные блюда, приготовленные хозяйками накануне Пасхи.

Занятия рукоделием лучше отложить на несколько дней, ведь празднования длятся трое суток.

Плохая примета — грустить, предаваться унынию, злиться, выяснять отношения, лгать, злословить.

Все, что с точки зрения религии считается грехом, делать в Светлое Христово Воскресение запрещено. Правильнее поздравлять людей, приглашать в гости и ходить самому.

Делать добрые дела, помогая тем, кто в этом нуждается. На Пасху все должны веселиться.

Кто грустит в такой день, у того весь год окажется наполненным невеселыми событиями.

Счастливая душа усопшего на Пасху уходит прямо на Небо. Потому их и отпевать не нужно.

Приметы и поверья Пасхи

Тому, кто проснется в день Пасхи с первыми лучами солнца, для того весь год будет удачным. Удача, благополучие и радость станут его верными спутниками.

Чем богаче накрыт праздничный стол и чем больше на нем разносолов, тем лучше для семьи. Ее ждет процветание и счастье.

Если остались крошки после застолья, то их рекомендуется скормить птицам. Этот ритуал привлечет деньги в дом.

По этой же причине следует в праздник раздавать крашеные яйца и куличи бедным и голодным, друзьям и соседям.

Кто делится, тому и прибавится. Чешется бровь у незамужней девушки — к скорой встречи с суженым. Ударить локоть на Пасхальной неделе — вспомнил любимый.

Приметы о погоде:

Лето окажется холодным, если на Пасху облака закрывают солнце на небе.

Год ожидает урожайный, а лето — теплым, если день выдастся ясным.

Ждет дождливая весна, если на Воскресение Господне выпадут осадки.

Источник: rsute.ru