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Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?

09:20 29.01.2021 Фото: calend.ru
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В мистерию праздника входит гадание по снам, обретение имени, освящение шляп, книг, ворот, ключей, дверей.

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Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января при стоянии Солнца в 10 градусе Водолея.

В этот праздник проигрывается мистерия Благой Мысли. Любое дело начинается с закладки, то есть сначала появляется мысль, потом слово и дело. Момент зарождения мысли должен быть благим, и за это отвечает Воху-Ман. Поэтому в этот день благотворно задумывать новые дела, особенно связанные с обучением, знаниями.

В мистерию праздника входит гадание по снам, обретение имени, освящение шляп, книг, ворот, ключей, дверей.

Ритуальная пища — молочные продукты. Воху-Ман считается покровителем скота.

В этот день зажигают 8 огней.

Источник: calend.ru

29 января 2021 Гаханбар история посвященный Воху-Ману праздник
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