Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?

Руины в городе Язде

Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января при стоянии Солнца в 10 градусе Водолея.

В этот праздник проигрывается мистерия Благой Мысли. Любое дело начинается с закладки, то есть сначала появляется мысль, потом слово и дело. Момент зарождения мысли должен быть благим, и за это отвечает Воху-Ман. Поэтому в этот день благотворно задумывать новые дела, особенно связанные с обучением, знаниями.

В мистерию праздника входит гадание по снам, обретение имени, освящение шляп, книг, ворот, ключей, дверей.

Ритуальная пища — молочные продукты. Воху-Ман считается покровителем скота.

В этот день зажигают 8 огней.

Источник: calend.ru