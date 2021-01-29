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Сегодня, 29 января - День поклонения честным веригам апостола Петра: Чем важна эта дата для православных?

08:20 29.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Сегодня вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.

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Вериги апостола Петра
Сюжет: Православные обряды
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Православные праздники в феврале 2021 года: Ежедневный церковный календарь на месяцСегодня, 29 января - День поклонения честным веригам апостола Петра: Чем важна эта дата для православных?Ещё 732 новостей

Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра отмечается Русской православной церковью 29 января по новому стилю.

Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.

Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.

Люди, одержимые разными болезнями, приходя к веригам с верою, получали исцеления.

Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до периода правления Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего. Она же в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград.

Одну веригу Евдокия отправила в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед своей кончиной при императоре Нероне.

Сегодня вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.

Источник: calend.ru

29 января 2021 День поклонения честным веригам апостола Петра история праздник
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