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Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 29 января 2021 года на погоду и урожай в 2021 году

07:20 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить.

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Мороз в Петров день — предвестник летней жары
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Важные приметы 29 января 2021 года на погоду и урожай в 2021 годуКакой сегодня церковный праздник? Как определить погоду 28 января на лето 2021 годаЕщё 730 новостей

Дата по старому стилю: 16 января.
Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

Вторая часть названия — полукорм — говорит сама за себя. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. Например, проверяли сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом.

Эта примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Правда, употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма. Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь.

Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.

Именины в этот день
Иван, Максим, Неонила, Петр

Источник: calend.ru

29 января 2021 именины история Петр – полукорм погода праздник приметы 
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