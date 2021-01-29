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Что категорически нельзя делать женщинам на Антона Перезимника 30 января 2021 года? Какая работа запрещена сегодня?

19:50 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Весна будет ранней, если на Антона Перезимника началось потепление, или если солнце выглянуло после полудня.

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На Антона Перезимника теплую погоду считали обманчивой

Антон Перезимник — народный праздник 30 января 2021. По-другому его называют «Антонина-половина», «Антон Предзимник» и «Перезимье — середина зимы». Рассказываем, что по народным поверьям нельзя делать 30 января на Антона Перезимника.

Антон Перезимник: народные традиции 30 января

В народе 30 января называли «Антонины-половины»: это означало, что половина зимы уже прошла, и скоро будет весна.

На Антона Перезимника теплую погоду считали обманчивой. В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет». Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».

30 января пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце.

В некоторых регионах считалось, что на Антона Перезимника женщинам нельзя прясть, вязать, готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью. Кроме того, считалось, что так можно рассердить другие страшные болезни.

Народные приметы на 30 января 2021 года

Весна будет ранней, если на Антона Перезимника началось потепление, или если солнце выглянуло после полудня.
Если 30 января 2019 идет снег, то зима долго не закончится.
Если на Антона небо в тучах, то стоит ждать метель.
Луна, которая редко проглядывает из облаков на Антона Перезимника, сулит богатый урожай.

Еще 30 января следили за животными. Если белки стаями прячутся в одном дупле, а синицы щебечут, то скоро наступят морозы.

Источник: altapress.ru

30 января 2021 Антон – перезимник запреты дня приметы 
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