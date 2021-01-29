"Даже у Карпович такого фото нет": Павел Прилучный нежно целует свою коллегу на новом фото в Instagram

Поклонники в сети уверены, что «Карпович взорвется от ревности».
В сети появилось фото, на котором актер Павел Прилучный запечатлен целующим свою коллегу по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Девушка сама опубликовала снимок на своей странице в Instagram, назвав в подписи Прилучного «прекрасным, добрейшей души человеком».
«Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие», — приписала актриса.
«Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец», — отозвался Прилучный в комментариях.
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На фото актер нежно обнимает и целует девушку в щечку. По ее улыбке видно, что ей это нравится. Подписчики Брутян тут же начали писать, как красиво актеры смотрятся вместе.
«Ой, как вы мне нравитесь вдвоем»;
«Мммм, какие милые»;
«Вы классно смотритесь», — восхищаются фолловеры.
В то же время некоторые подписчики злорадствуют в отношении актрисы Мирославы Карпович, у которой начался роман с Прилучным после его развода с Агатой Муцениеце.
«Даже у Карпович такого фото нет!»;
«Она взорвется от ревности», — ликуют поклонники Брутян.
Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце пустился во все тяжкие. Уже в период отношений с Карпович актера видели в компании блондинки с пышными формами. Теперь же ему приписывают роман с 24-летней Брутян. С бывшей женой Агатой Муцениеце Прилучный развелся в июне 2020 года, после девяти лет совместной жизни. У экс-супругов остались два общих ребенка — сын Тимофей и дочь Мия.
Уроженка Армении Зепюр Брутян является российской актрисой театра и кино. Сейчас ей 24 года. Она снималась в таких картинах, как «В клетке», «Три капитана», «Бихэппи», «Батальон» и других.
Источник: 5-tv.ru