С Днем деда Мороза и Снегурочки 2021 красивые поздравления от всего сердца 30 января

Необыкновенные поздравления с днем Деда Мороза и Снегурочки

На нашей Интернет страничке вы сможете найти для себя самые лучшие и необыкновенные поздравления с днем Деда Мороза и Снегурочки. Пусть эти сказочные персонажи навсегда останутся в сердцах ваших друзей и знакомых, ведь бытует мнение, что именно они исполняют все желания. Каждое из представленных пожеланий является уникальным, оригинальным и необычным. Пусть именно они заполнят вашу душу радужным светом, необыкновенной радостью и хорошим настроением. Несомненно, в наших поздравлениях с днем Деда Мороза и Снегурочки есть скрытый волшебный смысл, который заставляет человека верить в зимнее волшебство и чудеса. Обязательно поздравляйте своих знакомых с этим чудесным праздником, и верьте в то, что все мечты сбываются. Знайте, что каждое из поздравлений несет в себе позитивную энергию и положительный заряд эмоций. Дата, когда отмечается День деда Мороза и Снегурочки - 30 января.

***

Сегодня день Снегурочки и дедушки Мороза,



И замер в ожидании ежегодного чуда народ,Завтра на столе возникнут салат «Мимоза»,Шампанское, ведь завтра Новый Год!Сегодня весь день и бегом магазины,Подарки, конфеты, волнение, елка, мандарины!Все нужно к празднику подготовить успеть,Что б веселиться всю ночь, танцевать и петь!

***

Как приятно в преддверии праздника замирать,

Каждый год, не взирая на возраст чуда ждать!

Самый лучший и таинственный Новый Год,

Он еще потомит нас- завтра придет,

А сегодня веселиться тоже славный повод,

День Мороза и Снегурки, кто душою молод!

Всем и детям, и тем, кто постарше,

Нет этих чудесных праздников краше!

***

Завтра они нас будут поздравлять,

А сегодня б и нам не подкачать!

Снегурочки и деда Мороза с днем,

Поздравим друг друга, немного кутнем!

Как для нас придуман этот день,

В коллективе отметить его никому не лень!

У елочки дома семья и друзья соберутся,



Это завтра, а сегодня с коллегами напьются!

***

День придуман для Снегурки и Мороза отличный,

Для каждого из нас как праздник личный,

На производстве репетируем Новый Год,

Гулянка классная как надо идет!

Никому не охота работать тридцатого декабря,

Подождет производственный процесс до января!



Всем желаем хорошего праздника и здоровья,Что бы выдержать Новогодние застолья!

***

К новогодним гуляньям нужна хорошая подготовка,

Для того что б есть и пить всю ночь нужна сноровка!

А ещё при этом танцевать и фейерверки запускать,

Да не свалиться первого января в кровать!

Как удачно придуман на 30 декабря,



День Мороза и внучки его не зря,Отличная возможность всему честному народу,Как следует подготовиться к Новому Году!

***

И дед Мороз и Снегурочка-образ холодный,

Разогреться бы надо на их день модный!

Раньше знали мы только 31 декабря,

А потом уж другие праздники января!



А декабрь то богаче на праздник один оказался,И никто признавать его не отказался!С праздником морозной парочки вас поздравляем!Отличных новогодних каникул всем желаем!

***

За суетой новогодней, подарками и магазинами,

За шампанским покупкой, шоколадом и мандаринами,

Еще один праздник хороший не пропустите,



Поздравлять с днем Мороза и Снегурки заходите!Эти символы Нового года имеют свой день,С чем поздравить спешим вас отбросив лень!Всем желаем такой как у них всеобщей любви,Что б по жизни лишь добро нести могли!

***

Запорошены снегом все дома и улочки,

Сегодня День Особый Мороза и Снегурочки,



Сегодня праздник только в их честь,И у меня для вас пожелания есть.Пусть будет здоровье крепким как лед,Пусть к вам счастье огромное в дом придет,А любовь заполнить ваши души навсегда,Пусть будут яркими и интересными года.

***

Сегодня я шел по снежной улочке,



И вспомнил про Деда Мороза, и о Снегурочке,Сегодня же праздник, заслуженный у них,Этому и посвящу я свой незатейливый стих.Пусть будет зима снегом белым богата,Пусть станет его тихий шёпот нам отрадой,Пусть будет на душе всегда светло,И чтоб все гадости сугробами скорее занесло.

***

День Снегурочки и Деда Морозы сегодня,

Как же хорошо на улице в этот день,

С тобой отпразднуем этот праздник вместе,

Ведь тебе со мною погулять не лень?

Давай пройдем по их снежным их владеньям,

С собой возьмем мы вкусного печенья,

И будем на улице детям раздавать,

Чтобы могли они с нами это отпраздновать.

***

Вы же верите в Мороза и Снегурку,

Или мне уже давно пора в дурку,

Я вот верю хоть уже и взрослый,

И сегодня за них я предлагаю тосты.

Пусть каждому, кто верит, будет

Ждать подарок в этот Новый Год,

Ну, долго разговаривать не будем,



Давайте выпьем, где же бутерброд?

***

Дед Мороз с внучкою любимою своей,

Который год уж радует всех детей,

Он подарки им всегда приносит,

И ничего взамен у них никогда не просит.

Но сегодня ребята у нас есть шанс,

Мы можем порадовать его в этот час,



Вспомнив, что сегодня праздник у них,И посвятить им этот простенький стих.

Источник: pozdravik.ru