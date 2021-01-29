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Детальный гороскоп на субботу 30 января 2021 года для каждого знака зодиака включительно

19:20 29.01.2021 Фото: pxhere.com
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Звезды предвещают успех в любовных делах у близнецов.

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Гороскоп на 30 января 2021 года

Гороскоп на 30 января 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Сегодня избегайте коллективной работы, не принимайте участие в совместных проектах и заключение коммерческих сделок ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии - вероятны финансовые потери. Существует опасность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице или падения авторитета. Больше осмотрительности!

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Критический день. Существует возможность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения. Вероятно, что вы переоцениваете свои силы и возможности, - они не безмерны. Будьте внимательны к своим любимым. Не исключены разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию. Рекомендуются массаж и водные процедуры.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Вероятно, профессиональная деятельность займет все ваше время. Некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Постарайтесь просчитывать свои шаги, обстоятельно продумайте план действий, иначе прилагаемые вами усилия не окупятся результатом. Не отказывайтесь от помощи сослуживцев, влиятельных лиц или начальства. Это никак не скажется на вашем авторитете. Главное — не совершать необратимых поступков.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Звезды предвещают успех в любовных делах. У мужчин-Близнецов возможны некоторые недоразумения с друзьями. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, следите за словами. Женщинам-Близнецам звезды советуют отказаться от новых знакомств — данный период для этого совсем не подходит. Устройте себе праздник с давним партнером, вы вполне это заслужили. Приятное общество и веселье вернут вам мир и покой.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию: переедание в эти дни сильно повредит.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
День благоприятен для любви, семейных отношений, заботы о детях и родственниках. Не исключено, что именно сегодня мужчины-Львы найдут свою половину, с которой свяжут свою дальнейшую судьбу. Женщинам-Львам не следует уделять детям или подругам больше внимания, чем спутнику. Это может стать поводом для обиды или ссоры.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Этот день благоприятен для любви. Ваш союз настолько гармоничен, что никто другой вам больше не нужен. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем — нервный срыв или легкая травма. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
День благоприятный. Он позволит вам преодолеть козни неприятелей. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Женщинам-Весам рекомендуется отказаться от новых знакомств. Приятное общество и непринужденная обстановка вернут вам мир и покой. Во второй половине дня возможны легкое недомогание, усталость или головная боль.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День благоприятных контактов, путешествий и новых впечатлений. Не исключено, что вам удастся завязать дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Вероятно, судьба готовит вам неприятные сюрпризы — конфликты с руководством или с коллегами. Не наломайте дров - вы сможете с честью выйти из неприятного положения и заработать авторитет, не доводя дело до крика и непримиримого противостояния. Не исключено, что ваше положение в коллективе изменится в лучшую сторону.

Источник: supercook.ru

астрология гороскоп гороскоп на субботу знаки зодиака
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