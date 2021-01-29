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Общество / Похороны

Можно ли пить алкоголь на поминках? Зачем проводят поминки

20:20 29.01.2021 Фото: pixnio.com
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В последнее время на поминках все чаще появляется алкоголь. Привычка ставить напротив фото усопшего рюмку водки с куском хлеба превратилась чуть ли не в традицию.

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Трапеза в память об умершем человеке имеет языческие корни и со временем стала христианской традицией
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Трапеза в память об умершем человеке имеет языческие корни и со временем стала христианской традицией. Но в христианской культуре у нее было несколько иное значение, в отличие от языческой тризны. Это был своеобразный акт милосердия в память о погибшем человеке.

Зачем проводят поминки

Считается, что когда наступает смерть, душа умершего человека переходит в чистилище. В тот момент, пока она там находится, родственникам необходимо молиться за то, чтобы Всевышний простил все совершенные грехи усопшему.

Традиция приносить продукты в церковь, которые раздавались затем нуждающимся, чтобы они помолились о душе покойного человека, дошла до наших дней.

Иными словами, на христианских поминках вспоминают добрыми словами усопшего и молятся о нем. И это очень важно. По этой причине на поминки приходят родственники и друзья умершего, которые знали его и делятся воспоминаниями, связанными с погибшим.

Есть мнение, что душа умершего будет жить ровно столько, сколько будут о ней вспоминать оставшиеся в живых родственники и друзья. Поэтому очень важно проводить достойно поминальную трапезу. Однако, увы, в последнее время на поминках все чаще появляется алкоголь. Привычка ставить напротив фото усопшего рюмку водки с куском хлеба превратилась чуть ли не в традицию. При этом часто случается, что родственники посещают могилу умершего и приступают к распитию спиртного прямо на кладбище.

Почему Церковь не одобряет распитие спиртного на поминках

Безусловно, нет прямого запрета Церкви на употребление спиртных напитков во время поминок. Но Она всегда неодобрительно относится к поминовению спиртным, которое очень распространено в наше время. Ведь алкоголь может поминальную трапезу превратить настоящую попойку. А это не только не создает молитвенный настрой, но и также оскверняет память об умершем.

Поэтому Церковь призывает не включать в поминальную трапезу алкогольные напитки. В случае, когда без него трудно обойтись, то можно употребить его символически – в небольшом объеме. Безусловно, спиртные напитки помогут избавиться от эмоционального напряжения, что очень важно в данной ситуации.

Но из-за переизбытка подобного «веселья», когда человек чрезмерно «поминал» погибшего, будет вынужден страдать от похмелья, вместо того, чтобы читать молитвы за душу родного человека.

Источник: rsute.ru

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